Jemen, të paktën 20 civilë të vrarë dhe të plagosur nga sulmi me raketa i Huthive ndaj qendrës shëndetësore

Të paktën 20 civilë u vranë dhe u plagosën të hënën gjatë një sulmi me raketa nga ana e Huthive ndaj një qendre shëndetësore në provincën Lahj, në jugperëndim të Jemenit, sipas mediave qeveritare, transmeton Anadolu.
Kanali satelitor shtetëror “Saba” raportoi se një sulm me raketa vendosi në shënjestër qendrën shëndetësore “Al-Suqya”, në distriktin Al-Mudaribah dhe Al-Arah të provincës Lahj.
Transmetuesi nuk dha detaje të mëtejshme mbi numrin e saktë të të vdekurve dhe të plagosurve, apo hollësi të tjera rreth sulmit.
Grupi Huth nuk dha ndonjë koment të menjëhershëm lidhur me këtë raportim.
Provinca Lahj kufizohet në veri dhe në perëndim me Adenin, kryeqytetin e përkohshëm të Jemenit, çka e bën atë një zonë me rëndësi strategjike që lidh këtë qytet me provincat e tjera.
Kjo provincë kufizohet gjithashtu me Taizin, Al-Dhale-n, Abyanin dhe Al-Bayda-n, ndërsa disa nga distriktet e saj ndodhen pranë ngushticës strategjike Bab al-Mandab dhe Gjirit të Adenit.
Forcat qeveritare dhe grupi Huthi janë përfshirë në përleshje të përsëritura në distriktin Al-Mudaribah të provincës Lahj gjatë javëve të fundit, pa arritur ndonjë fitore vendimtare për asnjërën palë.
Forcat qeveritare kontrollojnë pjesën më të madhe të Lahj, ndërsa rebelët Huthi mbajnë pozicione në disa pjesë të distrikteve Al-Mudaribah, Al-Qubaytah dhe Al-Maqatirah, pranë kufirit me Taizin.
Që nga 5 tetori, forcat qeveritare kanë vazhduar operacionin “Agimi i Jemenit” (Dawn of Yemen), i cili sipas kryetarit të Këshillit Presidencial të Udhëheqjes, Rashad al-Alimi, synon të rivendosë institucionet shtetërore dhe të rimarrë kontrollin e kryeqytetit, Sanaa, nga duart e Huthive.
Luftimet midis forcave qeveritare dhe rebelëve Huthi u intensifikuan në korrik, duke lënë mijëra të vdekur ose të plagosur dhe duke shkaktuar zhvendosjen e më shumë se 250.000 personave, sipas raporteve të OKB-së.
Ky përshkallëzim i dha fund një periudhe qetësie relative që kishte mbizotëruar që nga prilli i vitit 2022, duke e përkeqësuar edhe më tej krizën humanitare në Jemen. Jemeni është përfshirë nga konflikti që kur rebelët Huthi morën nën kontroll kryeqytetin Sanaa dhe disa provinca të tjera në shtator të vitit 2014, gjë që çoi në ndërhyrjen e një koalicioni të udhëhequr nga Arabia Saudite në mars të vitit 2015, në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht.
Aktualisht, rebelët Huthi kontrollojnë pjesën më të madhe të provincave veriore dhe perëndimore, përfshirë Sanaa-n, Saada-n, Amran-in, Dhamar-in dhe Al-Hudaydah-n, ndërsa forcat qeveritare dhe aleatët e tyre kontrollojnë Adenin dhe shumicën e provincave jugore dhe lindore.