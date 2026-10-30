Jeni ftohur, por dëshironi të stërviteni? Mjekët tregojnë kur mund të bëni ushtrime dhe kur duhet të pushoni

Me ardhjen e vjeshtës shtohen rastet e ftohjes, duke ngritur një dilemë për personat që ushtrojnë rregullisht: a duhet të vazhdojnë stërvitjen apo të pushojnë derisa të shërohen.
Sipas mjekëve të klinikave amerikane Mayo Clinic dhe Cleveland Clinic, përgjigjja varet nga simptomat dhe gjendja e përgjithshme e organizmit.
Nëse keni hundë të bllokuara ose që rrjedhin, teshtini apo ndieni një irritim të lehtë në fyt, por nuk keni temperaturë, aktiviteti fizik i lehtë deri në mesatar zakonisht është i pranueshëm.
Megjithatë, rekomandohet të zvogëloni intensitetin dhe kohëzgjatjen e ushtrimeve, duke zgjedhur ecjen e shpejtë, shtrirjet e lehta ose çiklizmin me ritëm të qetë.
Nga ana tjetër, nëse keni temperaturë, lodhje të theksuar, dhimbje të muskujve në të gjithë trupin, kollë të fortë, rëndim në gjoks, të përziera apo probleme me stomakun, është më mirë ta ndërprisni stërvitjen.
Ushtrimi në këto kushte mund ta vështirësojë rikuperimin dhe të rrisë rrezikun e komplikimeve.
Mjekët theksojnë gjithashtu se besimi se ftohja mund të largohet duke djersitur nuk mbështetet nga prova shkencore.
Edhe pse aktiviteti i rregullt fizik mund të ndihmojë në shëndetin e përgjithshëm, kur sëmureni, organizmi ka nevojë për kohë për t’u rikuperuar. Gjatë kësaj periudhe, hidratimi i mjaftueshëm dhe pushimi janë veçanërisht të rëndësishëm.
Një tjetër aspekt që nuk duhet anashkaluar është rreziku i përhapjes së infeksionit.
Nëse keni simptoma të një sëmundjeje ngjitëse, shmangni palestrën dhe stërvitjet në grup, për të mbrojtur personat e tjerë.
Nëse dëshironi të lëvizni dhe simptomat janë të lehta, mund të zgjidhni ushtrime të përshtatshme në shtëpi.
Kur filloni të ndiheni më mirë, rikthehuni gradualisht në rutinën tuaj të zakonshme.
Disa ditë pushim nuk do ta shkatërrojnë kondicionin tuaj fizik, ndërsa rikthimi i nxituar mund ta vështirësojë shërimin.
Nëse keni dyshime për gjendjen tuaj ose simptomat përkeqësohen, këshillohuni me mjekun përpara se të rifilloni stërvitjen.