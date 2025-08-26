“Jeta është një lumë… secili merr prej tij sipas madhësisë së filxhanit të vet.”

Nëse filxhani është i vogël – pra mendja e ngushtë, zemra e mbyllur, shikimi i kufizuar – do të marrim vetëm pak, edhe pse lumi është i madh.
Por sa më shumë të zgjerojmë horizontet, të rrisim dijen, të ushqejmë shpirtin dhe të hapim zemrën, aq më i madh bëhet filxhani ynë – dhe aq më shumë kuptim, gëzim e bekim mund të përthithim nga jeta.
Ndaj pyetja e vërtetë nuk është: “Sa jep jeta?” Por: “Sa i madh është filxhani im?”
I motivuar nga libri “Drita Blu” i autorit Hussein Barghouthi
Hoxhë Halil Avdulli