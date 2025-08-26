“Jeta është një lumë… secili merr prej tij sipas madhësisë së filxhanit të vet.”

Hoxhë Halil Avdulli

Nëse filxhani është i vogël – pra mendja e ngushtë, zemra e mbyllur, shikimi i kufizuar – do të marrim vetëm pak, edhe pse lumi është i madh.

Por sa më shumë të zgjerojmë horizontet, të rrisim dijen, të ushqejmë shpirtin dhe të hapim zemrën, aq më i madh bëhet filxhani ynë – dhe aq më shumë kuptim, gëzim e bekim mund të përthithim nga jeta.

✨ Ndaj pyetja e vërtetë nuk është: “Sa jep jeta?” Por: “Sa i madh është filxhani im?”

I motivuar nga libri “Drita Blu” i autorit Hussein Barghouthi

