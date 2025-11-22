Jeta po lulëzon përsëri në kampin e shkatërruar Yarmouk në Damask me kthimin e mijëra familjeve

Pavarësisht shkatërrimit të rëndë të shkaktuar nga lufta, Kampi Yarmouk në Damask të Sirisë ka filluar të ringjallet me kthimin e mijëra familjeve, pavarësisht mungesës së madhe të ujit dhe shërbimeve bazë.
I vendosur në një sipërfaqe prej 2,1 kilometrash katrorë në jug të Damaskut, Kampi Yarmouk ka qenë një nga zonat më të dëmtuara gjatë luftës 14-vjeçare.
Përafërsisht 20 për qind e strukturave të lagjes u shkatërruan plotësisht, dhe 20 për qind të tjera u shkatërruan pjesërisht nga bombardimet.
Shumica e shtëpive të mbetura u plaçkitën dhe u grabitën nga forcat e regjimit, dhe sipas zyrtarëve të kampit, numri i njerëzve që janë kthyer në Yarmouk ka arritur në 7.500 familje deri më tani.
Pas rënies së regjimit sirian më 8 dhjetor 2024, familjet që u zhvendosën me forcë gjatë luftës ose që ikën nga kampi për të mbrojtur fëmijët e tyre dhe kërkuan strehim në zona më të sigurta, kanë filluar të kthehen në Yarmouk.
Edhe pse shërbimet mbeten të pamjaftueshme, banorët po përpiqen të rindërtojnë jetën e tyre mes rrënojave, duke shpresuar të ribashkohen me lagjet e tyre të vjetra.
Familjet me strehim të kufizuar detyrohen të vendosen në ndërtesa në rrezik shembjeje për shkak të kufizimeve financiare.
– “Falë Zotit jemi kthyer, kam hapur biznesin tim”
Azizeddin Ahmed Esmer për Anadolu tha se ai u largua nga Kampi Yarmouk me familjen e tij në vitin 2015 dhe u strehua në lagjen Nebiq të Damaskut.
Duke thënë se ai humbi shumë të afërm dhe fqinjë në sulme gjatë luftës, Esmer shprehu gëzimin e tij që u kthye në Yarmouk me familjen e tij pas viteve të zhvendosjes.
Esmer, i cili përpiqet të mbijetojë duke hapur një dyqan të vogël perimesh në katin përdhes të një ndërtese pjesërisht të shembur, përshkroi atmosferën e gjallë të kampit para luftës, duke thënë: “Yarmouk ishte një lagje që nuk flinte kurrë”.
“Ky është vendi i vëllezërve të mi, miqve të mi, njerëzve që dua. Ne u rritëm në kamp, jetuam këtu. Faleminderit Zotit, u kthyem dhe hapëm biznesin tim”, tha Esmer.
– “Po e rindërtojmë ngadalë kampin”
Duke kujtuar se Yarmouku ishte një nga zonat më të gjalla të Damaskut para luftës, Esmer tha: “Kampi nuk flinte. Mund të gjeje çdo gjë që doje në orën 2 të mëngjesit, 5 të mëngjesit ose 6 të mëngjesit. Njerëzit ishin të lidhur, plot jetë. Lufta shkatërroi gjithçka. Ne ishim nën rrethim të rëndë për 90 ditë dhe shumë vdiqën. Por falë Zotit, u kthyem”.
Ai theksoi se pavarësisht humbjes së shumë të afërmve të tij, ai u përpoq të mbante jetën dhe shprehu besimin e tij se kampi do të ringjallej.
“Po e riorganizojmë ngadalë kampin. Me ndihmën e Zotit, shtëpitë tona do të rregullohen. Njerëzit do të kthehen në shtëpitë dhe të dashurit e tyre. Askush nuk mund të jetë i lumtur larg. Ne jemi të lumtur, falë Zotit që jemi kthyer”, tha Esmer.