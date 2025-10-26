Jetë të humbura në pritje: fëmijët në Gaza vdesin para se të marrin trajtim

Armëpushimi i brishtë në Gaza ka sjellë një shkëndijë shprese për të plagosurit dhe të sëmurët, por për shumë prej tyre është tashmë tepër vonë. Në Spitalin Nasser, mes reparteve të shkatërruara, dy djem 10-vjeçarë po luftojnë për jetën e tyre: njëri, Amar, ka mbetur i paralizuar nga qafa e poshtë pasi është goditur nga një dron izraelit, ndërsa tjetri, Ahmad, ka një tumor në tru që ka nevojë për heqje të menjëhershme kirurgjikale.
Nëna e Amarit, Ola Abu Said, ulet pranë shtratit të tij, duke i ledhatuar flokët. “Ai ka nevojë për ndërhyrje të menjëhershme kirurgjikale”, thotë ajo. “Mjekët na thanë se është e rrezikshme, ai mund të vdesë ose të pësojë një goditje në tru, por nuk ka asnjë mënyrë për ta shpëtuar këtu.”
Gjendja e spitaleve në Gaza është e tmerrshme. Pas dy vitesh lufte, objektet janë në prag të kolapsit, pa ilaçe, energji elektrike apo pajisje bazë. Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se të paktën 15,000 pacientë kanë nevojë për evakuim urgjent mjekësor, përfshirë fëmijë me kancer, të plagosur në luftë dhe pacientë në gjendje kritike.
Evakuimi i parë i pacientëve nga Gaza
Të mërkurën, OBSH organizoi evakuimin e parë të pacientëve që nga fillimi i armëpushimit më 10 tetor, duke transportuar 41 pacientë dhe 145 shoqërues përmes pikës kufitare Kerem Shalom në spitalet në Jordani. Megjithatë, mijëra mbeten të bllokuar ndërsa pika kufitare Rafah me Egjiptin mbetet e mbyllur.
Izraeli thotë se nuk do ta hapë pikën kufitare derisa Hamasi të kthejë trupat e pengjeve, siç përcaktohet në marrëveshjen e armëpushimit. Si rezultat, dhjetëra pacientë po vdesin ndërsa presin një shans për t’u shpëtuar.
Gjendja e spitaleve në Gaza është e tmerrshme. Pas dy vitesh lufte, objektet janë në prag të kolapsit, pa ilaçe, energji elektrike apo pajisje bazë
Thirrje për rifillimin e transferimeve në Bregun Perëndimor
Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, theksoi se “zgjidhja më efektive” është të lejohet që pacientët të transferohen përsëri në spitalet palestineze në Jerusalemin Lindor dhe Bregun Perëndimor, siç ishte rasti para luftës.
Dr. Fadi Atras, Drejtor Ekzekutiv i Spitalit Augusta Victoria në Malin e Ullinjve, shpjegon se “këto objekte mund të pranojnë menjëherë qindra pacientë”. “Ne kemi dosjet, njohim të njëjtët njerëz, flasim të njëjtën gjuhë. Është zgjidhja më e shkurtër dhe më e sigurt”, tha ai.
Bashkimi Evropian dhe më shumë se 20 vende, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, janë ofruar të kontribuojnë financiarisht dhe me personel mjekësor për t’u kujdesur për të plagosurit.
Jetët e humbura duke pritur
Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, më shumë se 740 njerëz, përfshirë 140 fëmijë, kanë vdekur vitin e kaluar ndërsa ishin në listën e pritjes për transport.
Drejtori i Spitalit Nasser, Dr. Ahmed al-Fara, flet për bllokimin:
“Është e padurueshme që një mjek të dijë se çfarë i duhet një pacienti dhe të mos ketë mjetet për ta bërë atë. Çdo ditë humbasim jetë për shkak të mungesës së pajisjeve.”
Javën e kaluar, në oborrin e spitalit u zhvillua funerali i tetëvjeçarit Saadi Abu Taha, i cili vdiq nga kanceri i zorrëve. Të nesërmen, tre fëmijë të tjerë – Zain Tafes, tre vjeç, dhe Louay Dweik dhe Ahmad al-Jadd, tetë vjeç – vdiqën nga sëmundje që përndryshe mund të ishin trajtuar. /tesheshi