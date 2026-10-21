Jo çdo urth është urth, gastroenterologët paralajmërojnë për tre sëmundje që kanë pothuajse të njëjtat simptoma

Një ndjesi e pakëndshme djegieje në gjoks, dhimbje në pjesën e sipërme të stomakut ose acid që kthehet në fyt janë simptoma të njohura të urthit. Megjithatë, ajo që në shikim të parë duket si një problem i thjeshtë tretës ndonjëherë mund të jetë shenjë e një gjendjeje krejtësisht të ndryshme shëndetësore.
Gastroenterologët paralajmërojnë se sëmundjet që kërkojnë trajtim të ndryshëm mund të fshihen pas sëmundjeve në dukje të padëmshme, dhe disa prej tyre mund të jenë kërcënuese për jetën.
Urthi ndodh kur përmbajtja e stomakut kthehet përsëri në ezofag dhe shkakton një ndjesi djegieje pas kockës së kraharorit. Më shpesh shfaqet pas një vakti, veçanërisht pas ushqimit të rëndë ose të yndyrshëm, dhe mund të shoqërohet me një shije të thartë në gojë dhe shqetësim që përhapet drejt fytit.
Tek njerëzit që përballen shpesh me këtë problem, shkaku mund të jetë sëmundja e refluksit gastroezofageal, e njohur si GERD.
Megjithatë, siç shpjegojnë gastroenterologët për revistën amerikane “Parade”, disa sëmundje të tjera mund të shkaktojnë simptoma shumë të ngjashme. Problemi lind kur njerëzit supozojnë se është urth dhe përpiqen ta trajtojnë vetë, ndërsa shkaku i vërtetë mbetet i panjohur.
Gur i tëmthit
Një gjendje që shpesh ngatërrohet me urthin e stomakut është guri në tëmth. Ky problem mund të shkaktojë dhimbje në pjesën e sipërme të barkut, veçanërisht pas një vakti, të cilin shumë njerëz e mendojnë si acid në stomak.
Gastroenterologia Dr. Zarema Singson shpjegon se dhimbja e shoqëruar me gurët e tëmthit nuk duhet të kufizohet gjithmonë në anën e djathtë të barkut. Mund të ndodhë edhe në pjesën e sipërme, qendrore të tij, gjë që e bën edhe më të vështirë dallimin e saj nga problemet e tjera të tretjes.
Dhimbja ndodh kur një gur bllokon rrjedhën e tëmthit, gjë që mund të shkaktojë shqetësim të rëndë që zgjat nga disa minuta deri në disa orë.
Ndryshe nga urthi klasik, i cili më shpesh ndihet si një ndjesi djegieje pas sternumit, ankesat për gurët në tëmth më shpesh përfshijnë dhimbje në pjesën e sipërme të djathtë ose të mesme të barkut.
Megjithatë, nuk është e mundur të përcaktohet me besueshmëri shkaku vetëm nga vendndodhja e dhimbjes.
Ulçera e stomakut ose duodenit
Një sëmundje tjetër që njerëzit shpesh e ngatërrojnë me urthin e stomakut është ulçera, domethënë dëmtimi i mukozës së stomakut ose fillimit të zorrës së hollë.
Të dy problemet mund të shkaktojnë djegie dhe dhimbje në pjesën e sipërme të barkut, por ka disa dallime.
Te urthi, shqetësimi zakonisht ndodh pas sternumit, ndërsa te ulcerat, dhimbja lokalizohet më shpesh në zonën midis kërthizës dhe sternumit.
Dhimbja e shoqëruar me ulçerë mund të ndodhë me stomak bosh, natën ose pas ngrënies. Disa pacientë ndiejnë lehtësim të përkohshëm pas një vakti, ndërsa për të tjerët ankesat intensifikohen më pas.
Ulçera shpesh shoqërohet me infeksionin Helicobacter pylori ose përdorimin afatgjatë të disa qetësuesve të dhimbjes, siç është ibuprofeni.
Për të vendosur një diagnozë, mjeku mund të rekomandojë një gastroskopi, si dhe teste për të zbuluar bakteret Helicobacter pylori .
Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet të vjellave me gjak dhe jashtëqitjeve të zeza, si katran, pasi ato mund të tregojnë gjakderdhje nga trakti tretës dhe kërkojnë kujdes të menjëhershëm mjekësor.
Angina pektoris: Kur problemi nuk është në stomak, por në zemër
Një gjendje e tretë që mund të ngatërrohet me urthin e stomakut është gjithashtu veçanërisht serioze.
Kjo është angina pektoris, dhimbje ose shqetësim në gjoks që ndodh kur muskuli i zemrës nuk merr mjaftueshëm gjak të pasur me oksigjen.
Gastroenterologu Dr. Michael Kerley paralajmëron se disa pacientë gabimisht ia atribuojnë simptomat e anginës dhe madje edhe atakut në zemër urthit. Kjo është arsyeja pse ata e vonojnë shkuarjen te mjeku, gjë që mund të ketë pasoja serioze.
Ndryshe nga refluksi i zakonshëm, ankesat që lidhen me zemrën shpesh ndodhin gjatë sforcimit fizik, ngjitjes së shkallëve ose aktiviteteve të tjera që i shkaktojnë stres shtesë trupit.
Dhimbja mund të shoqërohet me presion ose ngushtësi në gjoks, gulçim, djersë të ftohtë, të përziera ose marramendje.
Shqetësimi ndonjëherë përhapet në krahë, shpinë, qafë ose nofull.
Megjithatë, edhe mungesa e këtyre simptomave nuk përjashton një problem me zemrën, sepse një atak në zemër nuk shoqërohet gjithmonë me dhimbje të forta në gjoks.
Kjo është arsyeja pse mjekët theksojnë se shqetësimi i ri, i pashpjegueshëm ose i pazakontë në gjoks nuk duhet t’i atribuohet automatikisht acidit të stomakut.
Sëmundje të tjera mund të shkaktojnë probleme të ngjashme
Përveç këtyre tre gjendjeve, urthi dhe dhimbja në gjoks mund të jenë rezultat i çrregullimeve të ndryshme të ezofagut.
Midis tyre janë spazmat muskulore të ezofagut, çrregullimet e zbrazjes së tij dhe ezofagiti eozinofilik, një sëmundje inflamatore që mund të lidhet me reaksione imune.
Përveç dhimbjes, këto probleme mund të shkaktojnë edhe vështirësi në gëlltitje ose ndjesinë se ushqimi është bllokuar në ezofag.
Disa ilaçe gjithashtu mund të irritojnë rreshtimin e ezofagut dhe të shkaktojnë shqetësime të ngjashme me urthin.
Kur është e nevojshme të vizitoni një mjek?
Urthi i rastit zakonisht nuk është shkak për shqetësim, por simptomat që përsëriten ose bëhen më intensive nuk duhen injoruar.
Gastroenterologët këshillojnë një ekzaminim nëse urthi shfaqet shpesh, ndërhyn në gjumë, ndikon në aktivitetet e përditshme ose kërkon marrje të rregullt të preparateve për të ulur aciditetin e stomakut.
Ekzaminimi është veçanërisht i rëndësishëm nëse shfaqet vështirësi në gëlltitje, humbje peshe e pashpjegueshme ose të vjella të vazhdueshme.
Nga ana tjetër, dhimbja e papritur ose e fortë në gjoks, veçanërisht nëse shoqërohet me gulçim, djersë të ftohtë, të fikët ose dhimbje që përhapet në krah, shpinë ose nofull, kërkon kujdes të menjëhershëm mjekësor.
Mesazhi më i rëndësishëm nga ekspertët është se ndjesia e djegies në gjoks nuk është një diagnozë, por një simptomë që mund të ketë shkaqe të ndryshme. Kjo është arsyeja pse nuk mjafton vetëm të lehtësohet shqetësimi, por është e rëndësishme të përcaktohet se çfarë e shkakton atë në të vërtetë.