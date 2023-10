Jordania nesër pret takimin e presidentëve të SHBA-së, Egjiptit dhe Palestinës për situatën në Gaza

Jordania nesër do të presë samitin katërpalësh ku do marrin pjesë liderët e SHBA-së, Egjiptit dhe Palestinës për të diskutuar rrugët për “ndalimin e luftës” në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë nga Zyra Mbretërore e Jordanisë thuhet se nesër mbreti Abdullah II i Jordanisë do të takohet me presidentin e SHBA-së, Joe Biden, presidentin e Egjiptit, Abdel Fattah al-Sisi dhe presidentin e Palestinës, Mahmoud Abbas.

Mbreti Abdullah do të presë edhe samitin katërpalësh ku do të marrin pjesë liderët e SHBA-së, Egjiptit dhe Palestinës, thuhet në deklaratë. Në samit do të diskutohen “zhvillimet e rrezikshme në Gaza, reflektimet e këtyre ndaj rajonit dhe gjetjen e një zgjidhjeje politike që të rigjallërojë procesin e paqes”.

Mbreti Abdullah do të zhvillojë takime të ndara me liderët e Egjiptit dhe Palestinës dhe se Jordania do të mirëpresë edhe samitin trepalësh që do zhvillohet me liderët e Egjiptit dhe Palestinës.