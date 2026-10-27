Jordania: Sulmet në Siri vranë mbi 20 pjesëtarë të ISIS-it dhe shkatërruan një depo të madhe armësh

Jordania njoftoi të martën se sulmet e kryera nga ushtria e saj në Siri vranë më shumë se 20 pjesëtarë të grupit terrorist ISIS (DAESH) dhe shkatërruan një depo të madhe armësh, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i qeverisë, Mohammad al-Momani, tha se sulmet u kryen pasi Jordania kishte “humbur durimin” për shkak të lëvizjeve të grupeve terroriste dhe kërcënimeve ndaj sigurisë së saj kombëtare.
“Operacioni u bazua në informacione nga terreni dhe kishte për qëllim neutralizimin e kërcënimeve të konfirmuara dhe të sulmeve terroriste të planifikuara kundër Jordanisë”, tha ai.
“Rezultatet fillestare të këtij operacioni tregojnë humbje të konsiderueshme në radhët e ISIS-it, të vlerësuara në më shumë se 20 pjesëtarë, si dhe shkatërrimin e një depoje të madhe armësh që i përkiste grupit”, tha Momani.
Ai shprehu keqardhje për viktimat civile, duke thënë se Jordania ishte përmbajtur nga goditja e lokacioneve ku, sipas informacioneve të inteligjencës, ndodheshin civilë.
“Jordania merr masa paraprake për të shmangur dëmtimin e civilëve dhe u kushton të njëjtën rëndësi jetëve të civilëve të pafajshëm jashtë kufijve të saj sa edhe jetëve të jordanezëve”, tha Momani.
Zëdhënësi tha se autoritetet jordaneze po e trajtojnë çështjen në bashkëpunim me homologët e tyre sirianë.
“Jordania dhe Siria do të krijojnë një komitet të përbashkët për të ndjekur pasojat e operacionit dhe për të thelluar koordinimin në luftën kundër ISIS-it, duke mbrojtur njëkohësisht civilët”, shtoi ai.
Momani theksoi se Jordania i vlerëson marrëdhëniet me Sirinë dhe është e përkushtuar për zhvillimin e bashkëpunimit mes dy vendeve në përballimin e sfidave të përbashkëta.
“Koordinimi mes Ammanit dhe Damaskut në luftën kundër terrorizmit, si dhe kundër kontrabandës së armëve dhe drogës, është institucionalizuar dhe ka vazhduar pa ndërprerje prej vitesh”, tha ai.
“Siguria e Jordanisë dhe siguria e Sirisë janë një”, tha ai, duke shtuar se lufta kundër terrorizmit mbetet objektiv i përbashkët i të dy vendeve.
Momani e lidhi këtë kërcënim me një sulm të fundit ndaj një kishe, ku u vranë nëntë persona në fshatin Hamoud, në guvernatoratin Karak të Jordanisë, duke thënë se të dy vendet do të vazhdojnë të forcojnë bashkëpunimin në fushën e sigurisë.
Ai tha gjithashtu se Jordania mbështet sigurinë, unitetin dhe stabilitetin e brendshëm të Sirisë dhe bashkëpunon me palët ndërkombëtare për të ruajtur territorin dhe stabilitetin e saj, veçanërisht në jug të Sirisë.
“Askush nuk mund ta vërë në dyshim përkushtimin e Jordanisë ndaj Sirisë”, tha Momani, duke përmendur mikpritjen e sirianëve në vendin e tij dhe mbështetjen e vazhdueshme për ta.
Ministria e Jashtme e Sirisë tha të martën herët se i kishte përcjellë Jordanisë kundërshtimet e saj ndaj sulmeve, të cilat, sipas saj, u kryen pa koordinim paraprak.
Autoritetet siriane thanë se nga sulmet jordaneze u vranë shtatë persona.