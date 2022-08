Ju dhembin kockat kur prishet koha? Trupi po ju paralajmëron se vuani nga kjo sëmundje serioze

Shumica e njerëzve ndiejnë dhimbje në kocka kur ndryshon moti. Zbuloni kur kjo simptomë është e padëmshme dhe kur paralajmëron për sëmundje serioze.

Njerëzit që vuajnë nga artroza nuk duhet as të lexojnë parashikimin e motit, ata janë si një barometër. Nëse presioni atmosferik do të ndryshojë së shpejti, era do të rritet, do të fillojë të bjerë shi ose temperatura do të bjerë, kockat, pra nyjet, i “informojnë” menjëherë për këtë.

Osteoartriti, ose osteoartriti, shpesh zhvillohet me moshën, pasi shkaku kryesor i sëmundjes është përkeqësimi i indit kërcor që përbën nyjet.

Si rregull, procesi i degjenerimit të kërcit është asimptomatik për një kohë të gjatë, dhe përkeqësimi mund të ndodhë si pasojë e lëndimeve ose përpjekjeve të tepërta fizike. Por, nëse sëmundja tashmë ka hyrë në një fazë të avancuar, dhimbjet e kyçeve mund të ndodhin edhe për shkak të ndryshimit të kohës.

Vetë nyjat nuk dhembin – nuk ka mbaresa nervore në indet e kërcit. Dhimbja shfaqet në kupën e kyçeve, e cila përbëhet nga inde siç janë mukozat.

Nëse një lëng i vogël sinovial sekretohet në nyja, atëherë kërci i shpenzuar nuk mund të mbrojë më kupën e ndjeshme të nyjës.

Në ditët me shi, ose me lagështi, kur ka një ndryshim në presionin atmosferik, enët e vogla të gjakut në trup reagojnë së pari, por edhe nervat gjithashtu marrin pjesë në proceset inflamatore, duke transmetuar kështu dhimbjen. Prandaj, dhimbja, skuqja dhe ënjtja në zonën e nyjave tashmë të dëmtuara te të moshuarit me osteoartrit janë një dukuri natyrore kur moti është i keq.

Por nëse të njëjtat simptoma ndodhin te të rinjtë që nuk kanë pasur më parë probleme të tilla, atëherë këto simptoma nuk duhet t’i atribuohen ndryshimeve në atmosferë dhe ardhjes së motit më të ftohtë.

Këshilla është që të konsultoheni me një mjek për të vendosur një diagnozë të saktë.

Fakti është se të njëjtat simptoma mund të ndodhin jo vetëm për shkak të “plakjes” së nyjave, por edhe për shkak të sëmundjeve serioze si artriti psoriatik, reumatoid dhe reaktiv, poliartriti, reumatizmi, lupusi eritematoz sistemik, etj. Përveç kësaj, dhimbja e kyçeve mund të jetë një shenjë se ka një fokus të infeksionit kronik në trup – bajamet, karies, klamidia…

Në fazën akute të osteoartritit, nyjet nuk duhet të ngarkohen. Përkundrazi, është e nevojshme që personi të pushojë dhe të ftohë vendin e dhimbshëm në doza. Çdo ngrohje, duke filluar nga mbështjellësit e rakisë në një banjë të ngrohtë, është e dëmshme në këtë moment dhe vetëm do të intensifikojë inflamacionin. Por kur dhimbja largohet dhe ënjtja zvogëlohet, atëherë tashmë është e mundur të bëhen ushtrime të caktuara për nyjet që përmirësojnë qarkullimin.

Sa më mirë që është furnizimi me gjak në nyje, aq më mirë luftohet inflamacioni në të. Brenda një muaji, nëse stërviteni rregullisht, do të ndiheni më mirë dhe gradualisht mund të rrisni ngarkesën.