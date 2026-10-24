Ju ënjten këmbët? Ja çfarë mund të jetë duke ju sinjalizuar trupi

Ënjtja e këmbëve është një problem i shpeshtë që shumë njerëz e vërejnë pas një dite të gjatë në punë, pas qëndrimit ulur për orë të tëra ose gjatë ditëve të nxehta.
Shpesh, shkaku është grumbullimi i lëngjeve në inde, por jo çdo ënjtje është e padëmshme dhe jo gjithmonë shkaktohet nga lodhja.
Për një kronikë shëndetësore me interes publik, është e rëndësishme të shpjegohet kur ënjtja mund të jetë e zakonshme, kur duhet konsultuar mjeku dhe cilat shenja kërkojnë ndihmë urgjente.
Pse mund të ënjten këmbët?
Sipas Mayo Clinic, MedlinePlus dhe shërbimeve shëndetësore britanike, ënjtja mund të shkaktohet nga disa faktorë:
Qëndrimi i gjatë ulur ose në këmbë: lëngjet mund të grumbullohen në pjesën e poshtme të trupit.
Problemet me venat: kur gjaku nuk kthehet siç duhet drejt zemrës, mund të shfaqet ënjtje, sidomos rreth kyçeve.
Konsumimi i tepërt i kripës: mund të rrisë mbajtjen e lëngjeve.
Disa barna: për shembull, disa ilaçe për tensionin e gjakut, antiinflamatorë dhe kortikosteroide.
Sëmundjet e zemrës, veshkave ose mëlçisë: mund të shkaktojnë grumbullim të lëngjeve.
Mpiksja e gjakut ose infeksionet: veçanërisht kur ënjtja shfaqet papritur, shoqërohet me dhimbje, skuqje ose nxehtësi lokale
Kur duhet të kërkoni ndihmë mjekësore?
Urgjencë mjekësore
Nëse ënjtja shoqërohet me vështirësi në frymëmarrje, dhimbje ose shtrëngim në gjoks, apo kollitje me gjak, kërkoni menjëherë ndihmë emergjente. Këto mund të jenë shenja të një mpiksjeje që ka arritur në mushkëri ose të një problemi serioz të zemrës.
Kontroll urgjent, pa e shtyrë
Ënjtja e papritur e njërës këmbë, veçanërisht kur shoqërohet me dhimbje, skuqje ose nxehtësi, kërkon vlerësim të shpejtë mjekësor, sepse mund të jetë shenjë e trombozës së venave të thella.
Vizitë te mjeku
Nëse ënjtja vazhdon për disa ditë, përkeqësohet, përsëritet shpesh ose shfaqet te një person me sëmundje të zemrës apo veshkave, duhet bërë kontroll mjekësor.
Çfarë mund të bëni në përditshmëri?
Nëse ënjtja është e lehtë dhe duket e lidhur me qëndrimin e gjatë ulur ose në këmbë, mund të ndihmojnë disa masa:
Ngrini këmbët mbi nivelin e zemrës kur pushoni, nëse kjo nuk ju shkakton vështirësi në frymëmarrje.
Bëni ecje të shkurtra dhe lëvizni kyçet e këmbëve gjatë ditës.
Shmangni qëndrimin e pandërprerë në të njëjtin pozicion.
Kufizoni kripën e tepërt në ushqim.
Mos ndërprisni ilaçet dhe mos përdorni barna për largimin e lëngjeve pa këshillën e mjekut.