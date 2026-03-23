“Ju kemi thënë të merrni përkthyes kur vini në Tetovë”/ Gazetari përplaset me ministren e Arsimit të Maqedonisë së Veriut: Nuk e di kujt i duhet…

Ministrja e Arsimit në Maqedoninë e Veriut, Vesna Janevska, u përplas këtë të hënë me një gazetar gjatë vizitës së saj në Tetovë.

Ky i fundit pyeti Janevskën nëse kishte marrë përkthyes, ndërsa ajo iu përgjigj që nuk i duhet një i tillë në Maqedoni.

“A keni marrë përkthyes zonja ministre? Ju kemi thënë që të merrni përkthyes kur të vini në Tetovë”, iu drejtua gazetari.

“Nuk më duhet. Unë nuk e di kujt i duhet përkthyes në Maqedoni që të flasë gjuhën maqedonase. Tani më lejoni që të flas për atë që kemi ardhur sot”, ishte përgjigja e ministres.

Ky është hera e dytë që Janevska i kërkohet të përdorë përkthyes gjatë vizitave publike. Në rastin e mëparshëm, ajo kishte deklaruar njësoj se në Maqedoni ekziston një gjuhë zyrtare dhe se nuk ka nevojë për përkthyes.

