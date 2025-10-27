Ka lajme të këqija, por edhe lajme të mira për prodhuesin gjerman të makinave Audi

Tarifat amerikane dhe “lufta e zbritjeve” në tregun kinez të makinave kanë ndikuar në shitjet e prodhuesit gjerman të makinave Audi.
Në nëntë muajt e parë të vitit, dega e VW dorëzoi rreth 1.18 milion makina, 4.8% më pak se në të njëjtën periudhë të një viti më parë, njoftoi kompania të premten.
Megjithatë, rënia po ngadalësohet, me mungesën që është në 5.9% në pikën e gjysmës së vitit.
Duke parë vetëm tremujorin e tretë, dërgesat ranë vetëm pak, me 2.6%.
Në përgjithësi, tregu më i madh i Audi-t, Kina, ndikoi veçanërisht rëndë në shifra, me një rënie prej 9% në 434,435 makina në nëntë muajt e parë.
Prodhues të tjerë gjermanë gjithashtu po vuajnë atje nga konkurrenca shumë e ashpër në Kinë, me disa zbritje të larta që ofrohen nga furnizuesit vendas.
Audi shpreson që modelet e përshtatura për tregun kinez, të cilat u lansuan në verë, gradualisht do të kenë një ndikim në vëllim.
Megjithatë, Audi humbi gjithashtu 5.1% të shitjeve të saj në Amerikën e Veriut, duke dorëzuar vetëm 155,644 makina atje nga janari deri në shtator. Kompania fajësoi një mjedis sfidues atje të krijuar nga tarifat.
Në Evropë, shitjet ranë me 4.2% në 340,601 makina, por kompania tha se pati një rritje të konsiderueshme të porosive të reja nga Evropa Perëndimore.
Situata ishte shumë më pozitive për makinat elektrike.
Këtu, viti aktual ka parë një rritje të konsiderueshme prej mbi 41% në 163,433 makina.
Vetëm në tremujorin e tretë, rritja ishte pothuajse 59%. Kjo do të thotë që Audi po e zvogëlon ndjeshëm hendekun me konkurrentin e saj bavarez BMW.
Rritja është për shkak të rritjes së ndjeshme në Gjermani, pjesën tjetër të Evropës dhe Amerikën e Veriut.
Në Kinë, megjithatë, shitjet e makinave elektrike ranë ndjeshëm, me pothuajse 18%.