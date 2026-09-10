Ka njerëz që i lëviz frika, dhe ka njerëz që i lëvizin qëllimet.

Ai që drejtohet nga frika jeton në ankth, ndikohet nga fjalët e njerëzve dhe nga rrethanat. I zmadhon problemet, përqendrohet te negativiteti, i frikësohet dështimit dhe shpesh nxiton ta shpallë atë. Rrallë ndërmerr diçka të re, sepse pret kushtet ideale. Në vend që t’i drejtojë rrethanat, bëhet rob i tyre dhe problemet e tij ia atribuon gjithmonë “rrethanave”.
Ai që drejtohet nga qëllimi dhe dashuria është më i qetë, më i sigurt dhe më i ekuilibruar. Edhe kur ecën ngadalë, e di se është duke përparuar. Nuk lejon që negativiteti dhe dekurajimi ta largojnë nga qëllimi. Gabimet dhe pengesat nuk i sheh si fund, por si pjesë të rrugës drejt suksesit.
Në fund, dallimi është i thjeshtë:
Njëri pyet: Çfarë mund të shkojë keq?
Tjetri pyet: Çfarë mund të bëj për ta arritur qëllimin?
I pari reagon ndaj jetës;
i dyti vepron dhe e ndërton atë.
Hoxhë Halil Avdulli