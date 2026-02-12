“Ka persona që kanë gënjyer nën betim” – Avokati i Kadri Veselit kritikon ZPS-në

Mbrojtja e ish-kryeparlamentarit Kadri Veseli ka vazhduar kritikat ndaj Zyrës së Prokurorit të Specializuar (ZPS) edhe të enjten, duke theksuar se nuk ka prova që Veseli ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me Shtabin e Përgjithshëm gjatë kohës që ndodhej jashtë vendit.
Avokati i tij, Rodney Dixon, ka ritheksuar se ZPS-ja nuk ka fakte të mjaftueshme për akuzat e ngritura ndaj Veselit. Ai ka theksuar se viktimave u duhet drejtësi, por një drejtësi “e bazuar në të vërtetën dhe realitetin”.
“Me synimin që t’i jepet fund pandëshkueshmërisë është e nevojshme të mos sakrifikohet e vërteta, duhet të mbrohen të pafajshmit dhe gjykatat tona duhet të jenë gjykata me integritet, pavarësisht nëse u duhet mbi 5 vjet apo më gjatë për të arritur deri te përcaktimi i së vërtetës, siç ndodh këtu”, ka thënë Dixon gjatë ditës së dytë të deklaratave përmbyllëse.
Ai i ka bërë thirrje trupit gjykues që të ndajë faktet nga shpikjet:
“Kur nuk ka prova, apo kur provat janë të dobëta, nuk mund të ketë shpallje të fajësisë. Aktgjykimi juaj do të ketë vend në histori dhe nuk do të harrohet”.
Dixon ka kritikuar gjithashtu mënyrën se si ZPS-ja ka trajtuar dëshmitarët:
“Dëshmitarët e thirrur nga ZPS-ja janë thirrur për pohimin e vërtetësisë së qëndrimit të saj. Por, në të njëjtën kohë kemi parë sulme ndaj disa dëshmitarëve dhe persona të tjerë nuk janë marrë në konsideratë, ndërsa gënjeshtarëve u është dhënë mundësia të japin përgjigjet e tyre. Si është e mundur që gjykata të mbështetet në disa dëshmitarë për të dhënë vendim fajësie përtej dyshimit të arsyeshëm, ndërkohë që për të tjerët thuhet se nuk mund të besohen për asnjë aspekt? Ka pasur persona që kanë gënjyer nën betim dhe nuk kanë thënë të vërtetën”, ka deklaruar avokati i Veselit.
Seanca ka vazhduar me shqyrtimin e provave dhe deklaratat përmbyllëse të mbrojtjes dhe Prokurorisë.