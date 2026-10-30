Kafeja shtrëngon fshikëzën e tëmthit, njerëzit me gurë në tëmth mund të përjetojnë dhimbje

Një filxhan kafe mund të shkaktojë tkurrje të fshikëzës së tëmthit, edhe kur është pa kafeinë, kanë treguar studimet. Tek njerëzit e shëndetshëm, kjo nuk është problem, dhe studime të gjera madje e kanë lidhur kafenë me një rrezik më të ulët të gurëve në tëmth. Kujdes duhet treguar për ata që tashmë kanë gurë.
Fshikëza e tëmthit ruan tëmthin e prodhuar nga mëlçia dhe e liron atë në zorrë kur është e nevojshme për tretjen e yndyrnave. Sinjali për këtë jepet nga hormoni kolecistokininë, dhe kafeja stimulon sekretimin e saj.
Kjo u mat nga studiuesit në një studim të vitit 1990 të botuar në American Journal of Clinical Nutrition. Gjashtë pijedashësve të shëndetshëm dhe të rregullt të kafesë iu dhanë secilit nga 165 mililitra kafe të rregullt, kafe pa kafeinë ose tretësirë fiziologjike. Fshikëza e tëmthit u tkurr me një mesatare prej 33 përqind pas kafesë së rregullt, 29 përqind pas kafesë pa kafeinë dhe vetëm 10 përqind pas tretësirës së fiziologjike. Autorët arritën në përfundimin se të dy llojet e kafesë rrisin nivelet e kolecistokininës dhe shkaktojnë tkurrjen e fshikëzës së tëmthit. Pra, nuk është vetëm kafeina përgjegjëse për këtë efekt.
Kujdes për ata me gurë
Një punim përmbledhës mbi kafenë dhe tretjen i botuar në vitin 1999 pohon se kjo aftësi astringjente mund të shpjegojë pse pacientët me gurë në tëmth që kanë probleme shpesh e shmangin kafenë.
Kafeja nuk është e vetmja ose shkaktari më i fortë. Në një studim që krahasoi dhjetë përbërës ushqimorë në subjekte të shëndetshme, zbrazja më e madhe e fshikëzës së tëmthit u shkaktua nga yndyra. Sipas rezultateve të paraqitura në Konferencën Ndërkombëtare të Rezonancës Magnetike ISMRM, emulsioni i yndyrës dhe qumështi gjysmë i skremuar ngushtuan fshikëzën e tëmthit më shumë sesa kafeja dhe çaji.
Personat që janë diagnostikuar me gurë në tëmth, si dhe ata që ndiejnë dhimbje në pjesën e sipërme të stomakut pas kafesë, duhet të konsultohen me një mjek për këtë.
Studime të gjera nuk e lidhin kafenë me gurët në tëmth, por me një rrezik më të ulët. Një studim amerikan i botuar në vitin 1999 në revistën JAMA ndoqi punonjësit meshkuj të kujdesit shëndetësor që nga viti 1986. Ai arriti në përfundimin se kafeja mund të ketë ndihmuar në parandalimin e gurëve në tëmth tek ata, ndërsa kafeja pa kafeinë nuk shoqërohej me një rrezik më të ulët.
Studiuesit danezë në Kopenhagen analizuan të dhënat e 104,493 personave. Ata që pinin më shumë se gjashtë filxhanë kafe në ditë kishin një rrezik 23 për qind më të ulët për gurë në tëmth me ndërlikime sesa ata që nuk pinin kafe, dhe çdo filxhan shtesë në ditë shoqërohej me një rrezik prej tre për qind më të ulët. Një analizë gjenetike e 114,220 personave mbështeti përfundimin se lidhja ishte shkakësore. Studimi u botua në Journal of Internal Medicine.
Një studim gjenetik i vitit 2022 në revistën Clinical Gastroenterology and Hepatology, bazuar në të dhëna nga Mbretëria e Bashkuar dhe Finlanda, gjeti rezultate të ngjashme. Ai identifikoi obezitetin, diabetin e tipit 2 dhe pirjen e duhanit si faktorët kryesorë të rrezikut për gurët në tëmth, ndërsa kafeja shoqërohej me një rrezik më të ulët.
Sipas këtyre studimeve, kafeja nuk rrit rrezikun e formimit të gurëve, por mund të shkaktojë probleme për ata që tashmë i kanë ato.