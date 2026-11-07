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Kalin: Pa Gazën nuk ka Palestinë, pa përfunduar pushtimi izraelit nuk ka paqe

Turkish intelligence chief Ibrahim Kalin

Shefi i inteligjencës turke, Ibrahim Kalin, ka deklaruar se nuk mund të ketë paqe në Lindjen e Mesme pa u trajtuar çështja palestineze dhe pa përfunduar pushtimi izraelit.

Duke folur në Forumin TRT World 2026 në Stamboll, Kalin tha se Gaza është pjesë e pandashme e Palestinës dhe se çështja palestineze nuk lidhet vetëm me territorin, por edhe me drejtësinë, dinjitetin dhe barazinë.

“Nuk ka Palestinë pa Gazën dhe nuk ka paqe në Lindjen e Mesme pa paqe për çështjen palestineze”, tha Kalin.

Ai theksoi se palestinezët nuk janë problemi, por pushtimi, duke shtuar se pa përfundimin e pushtimit nuk mund të ketë zgjidhje, paqe dhe drejtësi në Lindjen e Mesme.

Më herët, në të njëjtin forum, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se zhvillimet e fundit në rajon tregojnë se sistemi aktual ndërkombëtar ka “ngritur flamurin e bardhë të dorëzimit”, ndërsa akuzoi institucionet ndërkombëtare se po qëndrojnë mënjanë përballë dhunës izraelite në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar. /mesazhi

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