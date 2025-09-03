Kallas: BE-ja nuk po arrin ta përdorë fuqinë gjeopolitike në Gaza për shkak të ndarjeve midis anëtarëve

Bashkimi Evropian (BE) po dështon të përdorë fuqinë e tij gjeopolitike në Gaza, pasi shtetet anëtare nuk janë të bashkuara për këtë çështje, tha sot shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, raporton Anadolu.
Duke folur gjatë konferencës vjetore të Institutit të BE-së për Studime të Sigurisë (EUISS) në Bruksel, Kallas theksoi fuqinë ekonomike dhe diplomatike të BE-së, por gjithashtu preku fushat ku BE-ja nuk mund ta përdorë ndikimin e saj.
“Një shembull ku ne nuk po e përdorim fuqinë tonë gjeopolitike, sepse nuk jemi të bashkuar, është Gaza”, tha ajo.
Kallas theksoi gjithashtu se kriza humanitare në Gaza është një “test themelor” i vendosmërisë së Evropës për të mbrojtur vlerat e saj ndërkombëtarisht.
“Ne po hasim vështirësi sepse 27 shtete anëtare kanë qëndrime të ndryshme” për këtë çështje, tha ajo.
Sipas saj, BE-ja e ka ndihmuar Gazën më shumë se çdo aktor tjetër ndërkombëtar, megjithatë, ajo pranoi se “nuk është e mjaftueshme” të ndryshohet situata në terren.
“Evropa mund të përdorë forcë të plotë vetëm kur vepron së bashku”, shtoi ajo.
Ushtria izraelite po zhvillon një ofensivë brutale ushtarake në Rripin e Gazës, duke vrarë më shumë se 63.700 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.