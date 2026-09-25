Kallas paralajmëron se ambiciet për zgjidhjen me dy shtete po bien ndesh me realitetet në Gaza dhe Bregun Perëndimor

Shefja e politikës së jashtme e BE-së, Kaja Kallas, të enjten paralajmëroi për një hendek në rritje mes angazhimeve ndërkombëtare për zgjidhjen me dy shtete dhe kushteve në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Duke folur në Aleancën Globale për Zbatimin e Zgjidhjes me Dy Shtete, Kallas tha se mbështetja ndërkombëtare për krijimin e një shteti palestinez krahas Izraelit mbetet e fortë, por zhvillimet në terren po ecin në një drejtim tjetër.
“Ambicia e aleancës sonë globale dhe, në të vërtetë, Deklarata e Nju Jorkut, po bie gjithnjë e më shumë ndesh me realitetet e vështira në terren”, tha ajo.
Në Gaza, Kallas tha se progresi mbetet “tepër i kufizuar”, ndërsa sulmet vazhdojnë, nevojat humanitare mbeten akute dhe angazhimet ende nuk kanë sjellë përmirësime konkrete për palestinezët.
Në Bregun Perëndimor, ajo paralajmëroi për vazhdimin e dhunës dhe zgjerimin e vendbanimeve kolone, duke thënë se këto zhvillime po minojnë qëndrueshmërinë e zgjidhjes me dy shtete.
Kallas u bëri thirrje vendeve që të “mbyllin hendekun mes angazhimeve dhe veprimeve dhe realiteteve në terren”.
Ajo tha se Autoriteti Palestinez ka bërë përparim në reforma, pavarësisht “rrethanave jashtëzakonisht të vështira”, duke theksuar se reformat duhet të vazhdojnë.
Shefja e politikës së jashtme tha se BE-ja mbështet përgatitjet për zgjedhjet legjislative palestineze.
Ajo shtoi se BE-ja po punon për të mbështetur stabilitetin dhe qëndrueshmërinë ekonomike në Bregun Perëndimor dhe rimëkëmbjen e hershme në Gaza.