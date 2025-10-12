Kamionët me ndihma fillojnë të hyjnë në Gaza sipas marrëveshjes së armëpushimit

Kamionët që transportonin ndihma humanitare filluan të hyjnë në Rripin e Gazës sipas marrëveshjes së armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit.
Burimet lokale thanë për Anadolu se një numër kamionësh me ndihma kaluan nëpër pikën kufitare Kerem Shalom të kontrolluar nga Izraeli në jug të Gazës.
Hyrja e kamionëve me ndihma vjen pasi faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit në Gaza hyri në fuqi të premten sipas planit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për t’i dhënë fund një lufte dyvjeçare izraelite në enklavë.