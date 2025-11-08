Kamionët me ndihma vazhdojnë të hyjnë në Gaza sipas marrëveshjes së armëpushimit

Një numër i kufizuar kamionësh me ndihma humanitare dhe mjekësore vazhdojnë të hyjnë në Rripin e Gazës së bllokuar sipas marrëveshjes së armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit, rapoton Anadolu.
Kamionët që transportonin ushqime dhe tenda të siguruara nga Programi Botëror i Ushqimit (WFP) i OKB-së kaluan në Gaza përmes pikës kufitare Kerem Shalom.
Konvoji i ndihmave udhëtoi përgjatë rrugës Salah al-Din dhe arriti në depot në kampin e refugjatëve Nuseirat në Gazën qendrore, ku do të shpërndahet ndihma.
Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli në sulmet brutale në Gaza ka vrarë të paktën 69 mijë njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe ka plagosur mbi 170 mijë të tjerë, përpara se ofensiva të ndalej pas arritjes së armëpushimit.