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Kanada, një polic dhe një person tjetër plagosen në një sulm me armë zjarri para një sinagoge

Një polic dhe një person tjetër u plagosën të dielën në një sulm me armë zjarri jashtë një sinagoge në Belleville të Ontarios, Kanada, ndërsa anëtarët e komunitetit hebraik ishin mbledhur për Yom Kippur, thanë zyrtarët, transmeton Anadolu.

Sipas Policisë së Belleville, polici u përball me një person pranë Bleecker Avenue dhe Victoria Avenue rreth orës 19:00 sipas kohës lokale. Të dy u dërguan në spital për trajtim. Gjendja e policit nuk ishte bërë menjëherë e ditur.

Incidenti ndodhi jashtë sinagogës Sons of Jacob. Njësia e Posaçme e Hetimeve e Ontarios, një agjenci e pavarur civile e zbatimit të ligjit, po heton rastin.

Kryeministri i Ontarios, Doug Ford, dënoi sulmin me armë zjarri dhe shprehu mbështetjen e tij për policin e plagosur dhe pjesëtarët e tjerë të shërbimeve të emergjencës, sipas një deklarate të cituar nga ABC News.

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