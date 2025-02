Kanadaja forcon kufirin dhe luftën kundër fentanilit pas bisedës me Presidentin Trump

Kanadaja ka nisur zbatimin e një plani prej 1.3 miliardë dollarësh për forcimin e kufirit, duke përfshirë helikopterë të rinj, teknologji të avancuar dhe më shumë personel. Ky vendim vjen pas një bisede mes udhëheqësve të Kanadasë dhe SHBA-së.

Më shumë se 10,000 punonjës të vijës së parë do të angazhohen për mbrojtjen e kufirit, me një fokus të veçantë në ndalimin e trafikut të fentanilit. Po ashtu, Kanadaja do të emërojë një “Czar të Fentanilit”, do të shpallë kartelët si organizata terroriste dhe do të krijojë një Forcë të Përbashkët Goditëse Kanada-SHBA për të luftuar krimin e organizuar, trafikun e drogës dhe pastrimin e parave.

Sipas planit, qeveria kanadeze ka firmosur një direktivë të re të inteligjencës për krimin e organizuar dhe fentanilin, e mbështetur me 200 milionë dollarë. Ndërkohë, tarifat e propozuara mes dy vendeve do të pezullohen për të paktën 30 ditë ndërsa bashkëpunimi vijon. /mesazhi