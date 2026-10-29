Kanali izraelit raporton për një marrëveshje të propozuar për ndarjen e pushtetit mes Netanyahut dhe Eisenkotit

Një kanal televiziv izraelit raportoi të mërkurën se po merr formë një marrëveshje për ndarjen e pushtetit, sipas së cilës kryeministri Benjamin Netanyahu do të drejtonte qeverinë e ardhshme për dy vjet, përpara se t’ia dorëzonte pushtetin liderit të opozitës, Gadi Eisenkot, në këmbim të tërheqjes nga politika dhe marrjes së një faljeje të plotë lidhur me çështjet e korrupsionit ndaj tij, të cilat janë ende në proces gjyqësor, transmeton Anadolu.
Kanali 14 izraelit raportoi se presidenti Isaac Herzog po përpiqet aktualisht të çojë përpara marrëveshjen e propozuar, e cila mund t’i hapë rrugën formimit të qeverisë së ardhshme pas zgjedhjeve parlamentare të së martës, që nuk prodhuan një rezultat përfundimtar.
Sipas Kanalit 14, Herzog e ka promovuar këtë marrëveshje prej dy vjetësh, shumë kohë përpara fushatës zgjedhore dhe shpalljes së rezultateve.
Kanali sugjeroi se propozimi mund të bëhet mundësi e realizueshme nëse shpërndarja aktuale e mandateve parlamentare mbetet e pandryshuar.
Ai shtoi se Netanyahu ka të ngjarë të këmbëngulë për të shërbyer si kryeministër gjatë dy viteve të para, në mënyrë që të vazhdojë bashkëpunimin me presidentin amerikan Donald Trump.
Megjithatë, zyra e Herzogut e ka mohuar kategorikisht raportimin, duke e cilësuar atë si “gënjeshtër të plotë”.
“Kjo nuk ka ndodhur kurrë. Ne nuk merremi me spekulime lidhur me procesin e caktimit të personit që do të ngarkohet me formimin e qeverisë”, ka thënë zyra.
Ajo ka shtuar se rezultatet zyrtare të zgjedhjeve nuk do t’i paraqiten presidentit deri të mërkurën e ardhshme, pas së cilës Herzog do të nisë konsultimet me grupet parlamentare, në përputhje me kompetencat e tij kushtetuese.
Rezultatet paraprake të publikuara të mërkurën në mbrëmje, me 85 për qind të votave të numëruara, pa përfshirë votat e veçanta, treguan se blloku i Netanyahut ka siguruar 53 mandate, krahasuar me 48 të bllokut opozitar të udhëhequr nga Eisenkot, lideri i partisë Yashar, ndërsa partitë arabe kanë fituar 19 mandate, sipas Kanalit 12 izraelit.
Rezultatet bëjnë që asnjëra palë të mos arrijë 61 mandatet e nevojshme për të siguruar shumicën në Knesset, parlamentin me 120 vende.
Numërimi i votave vijon, përfshirë votat e veçanta të hedhura nga ushtarët, të burgosurit, diplomatët dhe votuesit e shtruar në spital.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi të martën se pjesëmarrja në votime arriti në 77,7 për qind, me një rritje prej 7,1 pikë përqindjeje krahasuar me zgjedhjet e vitit 2022. Kjo është pjesëmarrja më e lartë që nga viti 1999.
Netanyahu përballet me gjyqin prej vitesh për akuza korrupsioni që përfshijnë ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit.
Ai kërkohet gjithashtu nga Gjykata Ndërkombëtare Penale për krime të dyshuara lufte në Rripin e Gazës.
Ai drejton një qeveri të ekstremit të djathtë që nga fundi i vitit 2022, e cila është cilësuar gjerësisht si më ekstremja në historinë e Izraelit.