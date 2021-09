Kancelari austriak në Beograd: Njerëzit që largohen nga Afganistani duhet të strehohen në vendet fqinje

Kancelari i Austrisë, Sebastian Kurz tha sot se është i bindur se njerëzit që largohen nga Afganistani duhet të strehohen në vendet fqinje, raporton Anadolu Agency (AA).

Ai në konferencën për media pas takimit me presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiç tha se njerëzit nga Afganistani nuk duhet të dërgohen në Evropë dhe se mbrojtja e kufijve është vendimtare për të parandaluar migrimin ilegal dhe për të vazhduar luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore.

Kurz theksoi se valët e emigrantëve parandalohen më mirë në kufijtë e jashtëm të BE-së. Ai pret që vendet e Ballkanit Perëndimor të japin një kontribut në këtë krizë, i cili do të mbështetet nga vendet e BE-së.

Presidenti serb, Vuçiç tha se destinacioni përfundimtar për njerëzit që largohen nga Afganistani është Evropa Perëndimore ose SHBA-ja dhe se ata nuk duan të qëndrojnë në Ballkanin Perëndimor ndërsa Serbia nuk kishte kërkesa apo fluks emigrantësh, por vetëm një kërkesë që kishte të bënte me vajzat apo gratë nga disa klube futbolli dhe se Serbia tha se mund të vinin.

“Serbia do të tregojë solidaritet, por ne me siguri nuk do të jemi një parking për refugjatët. Që Serbia ose ndonjë vend tjetër në Ballkanin Perëndimor të jetë një vendparkim për refugjatët nga Afganistani, kjo nuk do të ndodhë. Deri në 100, 200, 500 njerëz kjo nuk është asgjë. Këtu ne duhet të tregojmë solidaritet, veçanërisht kur bëhet fjalë për gratë”, tha Vuçiç.

Para konferencës, Vuçiç dekoroi kancelarin austriak me “Urdhrin e Serbisë” në një shirit për merita të veçanta në forcimin e marrëdhënieve midis Serbisë dhe Austrisë dhe theksoi mbështetjen e Austrisë në rrugën evropiane të Serbisë si dhe mbështetjen ndaj vendit në pandeminë dhe krizën e emigrantëve.

Vuçiç shtoi se Austria është një nga investitorët më të mëdhenj në Serbi dhe se bashkëpunimi ekonomik është dyfishuar në 10 vjet.

“Faleminderit që kujdeseni për njerëzit tanë që jetojnë në Austri. Ne serbët, mos u zemëroni, shpesh e përjetojmë Vjenën si një nga qytetet tona. Nga sot, Serbia është shtëpia juaj e dytë në këtë mënyrë simbolike”, tha Vuçiç.

Kurz tha se Serbia është partneri më i madh i Austrisë në Ballkanin Perëndimor dhe se shkëmbimi tregtar është më shumë se një miliard euro. Ai vlerësoi rritjen ekonomike të Serbisë, e cila do të jetë midis gjashtë dhe shtatë për qind këtë vit. Kurz shtoi se Serbia ishte mbështetja e Austrisë gjatë krizës së emigrantëve dhe dha një kontribut të madh.

Ai vuri në dukje se Austria do të angazhohet vazhdimisht për procesin e zgjerimit dhe perspektivën evropiane për Serbinë dhe Ballkanin Perëndimor.

I pyetur për deklaratat skeptike në lidhje me zgjerimin e BE-së në Bled, Vuçiç tha se ka disa vende në BE që nuk duan zgjerim dhe deklaroi se për shkak të kësaj, Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Serbia gjithashtu kanë probleme.

“Nëse e vendosni veten në vendin e të gjithëve neve, shihni se fotografia nuk është rozë. Ne jemi në rrugën evropiane dhe ne do të luftojmë për të”, tha Vuçiç, duke shtuar se Serbia duhet të mendojë për përparimin e saj ekonomik.

I pyetur se si Austria do të mbështesë rrugën evropiane të Serbisë, Kurz tha: “Unë mendoj se është e rëndësishme që BE-ja të jetë e parashikueshme”.

“Unë mendoj se është e rëndësishme që të ketë njohje për përparimin e madh që ka ndodhur këtu, siç është çështja e rritjes ekonomike dhe qeverisjes gjatë pandemisë. Shpresojmë të hapim kapituj”, tha Kurz. /aa