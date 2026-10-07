Kancelari gjerman i alarmuar pasi AfD-ja zgjedh kryetarin e parë të një parlamenti rajonal

Kancelari Friedrich Merz shprehu të mërkurën shqetësim të thellë pasi partia e djathtë Alternativa për Gjermaninë (AfD) fitoi postin e kryetarit të parlamentit të një landi për herë të parë, duke siguruar një rol kyç në Saksoni-Anhalt, raporton Anadolu.
“Jam thellësisht i shqetësuar dhe disi i tronditur nga ajo që ndodhi dje”, tha Merz në fjalimin e tij në një forum biznesi të grupit mediatik “Handelsblatt” në Berlin. Ai u bëri thirrje politikanëve demokratë që të vazhdojnë të refuzojnë çdo bashkëpunim me partinë kundër imigracionit.
“Ishte votim i fshehtë. Nuk e dimë saktësisht se kush votoi për kandidatin e AfD-së”, tha Merz. “Por kushdo që voton për AfD-në po luan lojën e ekstremistëve. Dhe po shkatërron besueshmërinë. Kjo është padyshim e papajtueshme me vlerat e partisë sime, CDU-së”, shtoi ai.
Deputetët në Magdeburg të martën zgjodhën Tobias Rausch nga AfD-ja si kryetar të parlamentit të landit. Në raundin e parë të votimit të fshehtë, ai mori 48 nga 82 vota, nëntë më shumë se 39 mandatet që partia e tij ka në parlament.
Mediat gjermane dhe partitë rivale spekuluan se disa deputetë të CDU-së konservatore të Merzit mund t’i kenë dhënë këto vota, duke e interpretuar rezultatin si një çarje në “murimin” e gjatë kundër AfD-së – politikën e mosformimit të koalicioneve, mosvotimit të përbashkët dhe refuzimit të çdo forme tjetër bashkëpunimi, me qëllim izolimin e partisë.
Agjencia e inteligjencës së brendshme e landit Saksoni-Anhalt e ka klasifikuar AfD-në atje si grup të konfirmuar të ekstremit të djathtë, duke iu referuar qëllimeve dhe aktiviteteve të dyshuara antidemokratike. Partia e ka kundërshtuar këtë klasifikim.
Merz shprehu shqetësim për rezultatin e së martës në Magdeburg, por paralajmëroi gjithashtu kundër nxjerrjes së përfundimeve të nxituara. Ai sugjeroi se deputetë jashtë CDU-së mund ta kenë mbështetur kandidatin e AfD-së në votimin e fshehtë për të rritur presionin ndaj partisë së tij dhe për të krijuar përçarje.
“Operacionet nën flamur të rremë nuk ndodhin vetëm në ushtri; ato ndodhin edhe në politikë”, tha ai. “Dhe për këtë arsye duhet të jemi të kujdesshëm në nxjerrjen e përfundimeve të nxituara. Këtu kemi të bëjmë me të paktën dy – ose në parlamentin e landit Saksoni-Anhalt, tre – fraksione që po bëjnë gjithçka që munden për të minuar kohezionin demokratik”, theksoi kancelari.
Merz tha se rezultatet e zgjedhjeve rajonale të shtatorit në Saksoni-Anhalt kishin qenë një rezultat i hidhur dhe një pikë kthese historike, pasi AfD-ja kundër imigracionit fitoi 43,8 për qind të votave, ndërsa BSW-ja populiste e krahut të majtë mori 5,3 për qind. Duke i cilësuar ato si parti ekstremiste me prirje autoritare, ai tha se është thellësisht shqetësuese që të dyja kishin arritur një shumicë absolute në parlamentin e landit.
“Megjithatë, rezultati i zgjedhjeve është rezultati i zgjedhjeve”, tha ai, duke shtuar se pranimi i rezultateve, edhe kur ato janë të padëshiruara, është pjesë e demokracisë.
“Pyetja më pas na rikthehet neve: çfarë bëjmë që diçka e tillë të mos përsëritet?”, tha Merz. “Mbi të gjitha, që të mos ndodhë në gjithë Gjermaninë në zgjedhjet e ardhshme federale”, shtoi ai.
Ai tha se partitë e koalicionit qeverisës do të nxjerrin mësime nga kjo goditje, do të vazhdojnë programin e reformave dhe do të sjellin rezultate konkrete për t’iu përgjigjur shqetësimeve të qytetarëve.