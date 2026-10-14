Kancelari gjerman këmbëngul se ndihma për Ukrainën nuk po shkurton shpenzimet sociale brenda vendit

Kancelari gjerman Friedrich Merz të mërkurën mbrojti mbështetjen financiare dhe ushtarake të qeverisë së tij për Ukrainën, duke hedhur poshtë pretendimet e partive opozitare se kjo ndihmë bëhet në kurriz të shpenzimeve sociale brenda vendit, raporton Anadolu.
Duke iu drejtuar deputetëve në parlament, Merz tha se mbështetja e vazhdueshme për Ukrainën është thelbësore për ruajtjen e paqes dhe sigurisë në gjithë Evropën, ndërsa shtohen kërcënimet e Rusisë. Ai pohoi se ndihma ushtarake për Kievin nuk i pakëson fondet në dispozicion për prioritetet e brendshme.
“Asnjë euro e vetme që shkon në Ukrainë nuk po merret nga fondet për shpenzimet sociale apo arsimin në vendin tonë. Nuk mungon asnjë euro”, tha Merz. Ai shtoi se qeveria kishte vendosur një përjashtim nga rregulli kushtetues i Gjermanisë për borxhin, për të mundësuar financimin e shpenzimeve të lidhura me mbrojtjen përmes huamarrjes shtesë.
Merz paralajmëroi se rreziku është konkret dhe jo thjesht teorik.
“Ne shohim se gatishmëria e Rusisë për përshkallëzim po rritet ndaj Ukrainës, ndaj fqinjëve tanë të Evropës Lindore, por edhe ndaj vetë vendit tonë”, tha ai.
Ai kritikoi partinë e djathtë ekstreme Alternativa për Gjermaninë (AfD) dhe Partinë e Majtë socialiste për minimizimin e kërcënimeve dhe nxitjen e përçarjeve.
“Për mua është e pakuptueshme se si ata të së majtës ekstreme dhe të së djathtës ekstreme vazhdojnë edhe sot ta minimizojnë situatën”, tha ai, duke i akuzuar se nxisin qëllimisht përçarje dhe përhapin dezinformata pa i vënë ato në dyshim. “Krijohet përshtypja se ju e dëshironi kaosin, sepse doni të përfitoni politikisht prej tij”, deklaroi Merz.
Deputetët e opozitës nga AfD-ja dhe Partia e Majtë kanë thënë vazhdimisht se miliarda eurot e ndihmës për Ukrainën duhet të përdoren për prioritetet e brendshme, si pensionet dhe infrastruktura.
Aleanca konservatore CDU/CSU e Merzit po përballet me presion, pasi në sondazhet e opinionit publik renditet pas AfD-së së djathtë ekstreme, e cila kryeson. Një sondazh i publikuar këtë javë nga INSA e renditi AfD-në me 30 për qind, CDU/CSU-në me 18,5 për qind, të Gjelbrit ambientalistë me 14 për qind, Partinë Socialdemokrate të qendrës së majtë (SPD) me 13,5 për qind dhe Partinë e Majtë me 10 për qind.