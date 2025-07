Kancelari gjerman Merz me ton pozitiv për shitjen e mundshme të avionëve “Eurofighter” Turqisë

Kancelari gjerman Friedrich Merz sinjalizoi sot se po bëhet përparim drejt një shitjeje të mundshme të avionëve luftarakë “Eurofighter” aleatit të NATO-s Turqisë, raporton Anadolu.

Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin britanik Keir Starmer në Londër, Merz theksoi se “traktati i miqësisë” Britani-Gjermani i nënshkruar sot do të forcojë lidhjet e mbrojtjes dhe do të rrisë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes.

I pyetur nëse traktati do të lehtësonte eksportin e produkteve të mbrojtjes të prodhuara bashkërisht, si avionët luftarakë Eurofighter, dhe nëse Berlini do ta miratonte shitjen e mundshme Turqisë, Merz sinjalizoi një përparim.

“Ne diskutuam gjithashtu çështjen e licencave të eksportit. Ende nuk ka pasur një vendim përfundimtar, por jemi në rrugën e duhur për një vendim të mirë që mund të bëjë të mundur edhe një licencë përkatëse eksporti”, u tha Merz gazetarëve.

“Sa i përket vendeve specifike për të cilat do të zbatohet kjo, do të duhet të më falni, por nuk mund ta them këtë në këtë moment”, shtoi ai.

Turqia, e cila mban forcën e dytë më të madhe ushtarake të NATO-s, planifikon të blejë 40 avionë luftarakë Eurofighter – avionë të prodhuar bashkërisht nga Britania, Gjermania, Italia dhe Spanja.

Si partner në prodhim, Gjermania duhet të japë miratimin përfundimtar për shitjen. Qeveria e mëparshme gjermane e koalicionit kishte shprehur rezerva në lidhje me shitjen, kryesisht për shkak të kundërshtimit nga partneri i tyre i koalicionit, Të Gjelbrit.