Kancelari gjerman premton mbështetje politike dhe financiare për planin e paqes të Trumpit në Gaza

Kancelari gjerman Friedrich Merz premtoi sot mbështetje politike dhe financiare për planin e paqes në Gaza të presidentit amerikan Donald Trump, raporton Anadolu.
“Mirëpresim planin e paqes në Gaza të paraqitur dje (e hënë) nga presidenti Trump”, tha Merz në një konferencë për shtyp në Berlin, duke shtuar se qeveria e tij ka qenë në kontakt të ngushtë me partnerët në lidhje me këtë iniciativë në javët e fundit.
“Pas pothuajse tre vitesh gjakderdhjeje, ky plan është shansi më i mirë deri më tani për t’i dhënë fund luftës. Fakti që Izraeli e mbështet këtë plan është hap i rëndësishëm përpara”, theksoi Merz.
“Tani (grupi palestinez) Hamasi duhet të bjerë dakord dhe të hapë rrugën për paqe. Ky është vërtet hapi i fundit që është i nevojshëm dhe unë i bëj thirrje shprehimisht Hamasit të bjerë dakord me planin në mënyrë që rruga drejt paqes në rajon të jetë e qartë”, shtoi ai.
Udhëheqësi gjerman falënderoi Trumpin, aktorët kryesorë rajonalë dhe shtetet arabe për përfshirjen e tyre në plan dhe mbështetjen e premtuar për zbatimin e tij.
Merz theksoi se Gjermania është gjithashtu e gatshme të mbështesë këtë iniciativë dhe riafirmoi angazhimin e Berlinit për një zgjidhje me dy shtete për konfliktin izraelito-palestinez.
“Nëse arrihet marrëveshje, Gjermania është e gatshme të kontribuojë në zbatimin e planit. Kjo përfshin mbështetje politike, mbështetje humanitare dhe rindërtimin e rajonit”, tha Merz.
“Ne e parashikojmë këtë si një punë drejt një Lindjeje të Mesme ku izraelitët dhe palestinezët mund të jetojnë në paqe dhe siguri në dy shtete”, shtoi kancelari gjerman.