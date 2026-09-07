Kancelari gjerman shpreh keqardhje pas humbjes së CDU-së në zgjedhjet në Saksoni-Anhalt

Kancelari gjerman Friedrich Merz sot shprehu keqardhje për “humbjen më shkatërruese zgjedhore në dekada” pasi partia e tij Unioni Kristian Demokrat (CDU) humbi zgjedhjet në shtetin Saksoni-Anhalt, transmeton Anadolu.
“Kjo është humbja më shkatërruese për CDU-në në dekada. Sigurisht, kjo do të ketë pasoja”, u tha Merz gazetarëve në Berlin.
Ai u zotua se me këtë rezultat, është e pamundur të kthehemi thjesht në punë si zakonisht, duke shtuar: “Kjo më prek edhe mua personalisht”.
“Ne të gjithë jemi thellësisht të tronditur. Nuk e prisnim këtë rezultat”, tha Merz.
– “Dorëheqja nuk është një mundësi për mua”
Kur u pyet nëse po merrte në konsideratë pasojat personale, Merz u përgjigj: “Dorëheqja nuk është një mundësi për mua”.
Kancelari më pas përsëriti se qeveria e tij federale duhet të përmirësohet, duke shtuar se politikat e tij në veçanti duhej t’i shpjegohen publikut.