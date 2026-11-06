Kandidati presidencial francez zotohet të zbatojë urdhërarrestin e GJNP-së për Netanyahun nëse zgjidhet

Kandidati për president të Francës, Jean-Luc Melenchon, është zotuar se do të zbatojë fletarrestimin e Gjykatës Ndërkombëtare Penale (GJPN) për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, nëse zgjidhet në vitin 2027, sipas një libri të publikuar të premten, transmeton Anadolu.
Bëhet fjalë për një botim të ri të librit “E ardhmja e përbashkët”, i cili paraqet programin zyrtar zgjedhor të kandidatit të partisë Franca e Papërkulur (LFI).
Libri përmban rreth 1.000 zotime që përfshijnë mbrojtjen, NATO-n dhe çështjen palestineze, ndër tema të tjera.
Sipas programit, Melenchon premton të zbatojë fletarrestimin e GJNP-së për Netanyahun dhe të tërheqë menjëherë Francën nga Komanda e Integruar e NATO-s.
Ai gjithashtu bën thirrje që vrasja e qindra algjerianëve nga policia franceze gjatë demonstratës paqësore në Paris më 17 tetor 1961 të njihet si “krim shtetëror”.