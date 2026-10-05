Kantautori gjermano-hebre, Biermann akuzon Izraelin për kryerje të krimeve të luftës në Gaza

Kantautori gjermano-hebre, Wolf Biermann kritikoi ashpër kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, duke thënë se Izraeli ka kryer krime lufte kundër palestinezëve në Gaza, transmeton Anadolu.
Biermann, i cili mbush 90 vjeç muajin tjetër dhe anëtarët e familjes së të cilit u vranë nga nazistët gjatë Holokaustit, foli për agjencinë gjermane të lajmeve DPA përpara paraqitjes së tij në Panairin e Librit në Frankfurt.
“Ah, Netanyahu dhe lemurët e tij!”, tha ai duke përdorur termin për ndihmësit e djallit në “Faust” të Johann Wolfgang von Goethe.
“Ajo që po ndodh tani në Rripin e Gazës, natyrisht, nuk është gjenocid, por është një krim lufte. Nuk ka nëse, dhe apo por”, tha ai duke shtuar se “Kjo i dhemb shumë njerëzve në mbarë botën. Por, për mua është dyfish dhe trefish e dhimbshme”.
I pyetur për rritjen e antisemitizmit në Gjermani, Biermann tha se Netanyahu dhe qeveria e tij e krahut të djathtë mbajnë shumë përgjegjësi.
“Fatkeqësisht, kjo dinamikë është aq efektive, sepse antisemitët më të këqij dhe më të rrezikshëm aktualisht jetojnë në Izrael dhe janë në proces të transformimit të vendit në një shtet reaksionar, brutal dhe shtypës”, tha ai.
Ai tha se shpresa e tij për një Izrael demokratik dhe human është zhdukur.
Biermann është planifikuar të prezantojë fragmente nga ditarët e tij në panair të mërkurën nën titullin “Ju e shuani zjarrin me benzinë”. Leximi do të hapë një sërë ngjarjesh për të shënuar 90-vjetorin e tij.