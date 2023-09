Kaos në Nju Jork, stuhia kthen rrugët në lumenj, paralajmërohen përmbytje

Qyteti i Nju Jorkut u godit nga një stuhi e fuqishme të premten herët në mëngjes. Rrugët dhe rrugët u kthyen në lumenj, rrugët për në aeroportin LaGuardia u mbyllen dhe disa stacione të metrosë së qytetit.

Sipas guvernatores së Nju Jorkut, Kathy Hohoul, në disa zona gjatë orëve të mbrëmjes të së enjtes ranë deri në 13 centimetra shi, ndërsa gjatë ditës pritej të binte deri në 18 centimetra. “Kjo është një stuhi e rrezikshme, kërcënuese për jetën,” tha ajo për NY1. Në fakt, në videot që qarkullojnë në X, ujërat e vrullshëm hynë edhe në autobusë dhe makina.

Vihet re se Autoriteti i Transportit Metropolitan, i cili është edhe menaxheri i linjave të metrosë dhe periferisë, ka këshilluar banorët e metropolit amerikan nëse mund të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Thuajse, pothuajse të gjitha linjat e metrosë u anuluan, u ridrejtuan ose funksionuan me vonesa, ndërsa dy nga tre linjat Metro-North ishin jashtë funksionit. Përmbytje u raportuan gjithashtu në Brooklyn dhe New Jersey.

Ndërkohë, më shumë se 8 milionë qytetarë kanë marrë paralajmërime për dukuritë e rënda të motit, për të kufizuar lëvizjet e tyre, por edhe për të treguar kujdes të veçantë. Edhe shërbimi amerikan i motit foli për një kërcënim të përmbytjeve në të gjithë Nju Jorkun.

Moti ekstrem pritet të prekë rreth 25,000,000 njerëz në të gjithë verilindjen e SHBA-së të premten, dhe zona e Nju Jorkut përballet me një rrezik “të moderuar” të nivelit 3 të përmbytjeve të shpejta, thanë ekspertët.

“Ne u bëjmë thirrje banorëve të Nju Jorkut të përgatiten për reshje të mëdha shiu dhe përmbytje të mundshme gjatë të premtes dhe deri në mëngjesin e së shtunës,” tha Komisioneri i Menaxhimit të Emergjencave të Nju Jorkut Zach Iscol, duke shtuar se “të gjithë njujorkezët duhet të jenë të kujdesshëm”.

