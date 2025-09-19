“Kapacitetet bërthamore të Pakistanit janë absolutisht të disponueshme sipas paktit me Arabinë Saudite”

Ministri i Mbrojtjes i Pakistanit, Khawaja Asif, tha se aftësitë e kombit të tij me energji bërthamore do të jenë “absolutisht” të disponueshme sipas marrëveshjes strategjike të mbrojtjes së ndërsjellë të nënshkruar së fundmi me Arabinë Saudite, transmeton Anadolu.
Megjithatë, theksoi ai, pakti ishte një marrëveshje “thjesht mbrojtëse” e hartuar për të garantuar sigurinë e përbashkët.
Princi i Kurorës Saudite, Mohammed bin Salman dhe kryeministri pakistanez, Shehbaz Sharif, nënshkruan marrëveshjen të mërkurën në Riad.
Në një intervistë me rrjetin televiziv pakistanez “Geo News” të enjten, Asif e quajti marrëveshjen një pakt “ombrellë”, duke thënë: “Nëse ndonjë vend sulmohet, ne do të përgjigjemi bashkërisht”.
“Kjo marrëveshje, e cila pasqyron angazhimin e përbashkët të të dy kombeve për të rritur sigurinë e tyre dhe për të arritur sigurinë dhe paqen në rajon dhe në botë, synon të zhvillojë aspekte të bashkëpunimit mbrojtës midis dy vendeve dhe të forcojë parandalimin e përbashkët kundër çdo agresioni”, thuhet në një deklaratë të përbashkët pas ceremonisë së nënshkrimit.
Marrëveshja thotë se “çdo agresion kundër njërit prej vendeve do të konsiderohet si agresion kundër të dyve”.
“Nuk përmendëm askënd, por kushdo që kryen agresion do të përballet me një përgjigje të bashkuar. Kjo është një marrëveshje mbrojtëse”, tha ministri i mbrojtjes.
I pyetur nëse Arabia Saudite do të përfitonte nga ombrella bërthamore e Pakistanit, Asif tha: “Ajo që kemi, aftësitë tona, do të jenë absolutisht të disponueshme sipas këtij pakti”.
Ai shtoi se Pakistani, i cili kreu testet e para bërthamore në vitin 1998, “është një fuqi bërthamore e përgjegjshme”, një status që “nuk është sfiduar kurrë”.
Lidhur me pyetjen nëse SHBA-të u konsultuan në lidhje me paktin e mbrojtjes me Riadin, Asif tha se nuk ka bazë ose arsye për ta marrë në besim një pale të tretë.
“Kjo nuk është një marrëveshje hegjemonike, por një pakt mbrojtës, ndërsa vetë SHBA-të kanë traktate të tilla me shumë vende”, shtoi ai.
“Është e drejta jonë themelore të mbrojmë veten. Ne nuk kemi ndërmend të pushtojmë tokën e askujt tjetër”, u shpreh ai.
Lidhur me mundësinë e bashkimit të kombeve të tjera me një marrëveshje të tillë, Asif tha se ishte e parakohshme të komentonte, por shtoi se “dyert e Pakistanit janë të hapura”.
Dinamikat e fuqisë globale po “ndryshojnë”, tha ai, duke shtuar: “Në kohët që do të vijnë, Kina do ta udhëheqë botën. Personalisht, besoj se njerëzit tani po shikojnë drejt Kinës”.
Sipas një zyrtari saudit të cituar nga “Financial Times”, Riadi dhe Islamabadi kishin “punuar për këtë për më shumë se një vit” dhe kjo është “bazuar në një bisedë dy deri në tre vjeçare”.
“Shpresojmë se kjo do të përforcojë parandalimin tonë, agresioni kundër njërit është agresion kundër tjetrit”, tha zyrtari, duke shtuar: “Kjo është një marrëveshje gjithëpërfshirëse mbrojtëse që do të përdorë të gjitha mjetet mbrojtëse dhe ushtarake që konsiderohen të nevojshme në varësi të kërcënimit specifik”.
“Arabia Saudite dhe Pakistani… Një front kundër çdo agresori… Gjithmonë dhe përgjithmonë”, tha të enjten ministri saudit i Mbrojtjes, Khalid bin Salman, në platformën sociale amerikane X.