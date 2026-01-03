Karikim i shpejtë dhe më i liri në Evropë – çmimi prej 15 centë për kWh falë energjisë diellore

Një stacion i ngarkimit të veturave elektrike në qytetin e vogël Katrineholm të Suedisë po tërheq vëmendjen e drejtuesve të automjeteve elektrike në gjithë Evropën.
Falë energjisë diellore të prodhuar direkt në vend, ngarkimi i shpejtë kushton vetëm 15 centë për kWh, një nga çmimet më të ulëta në kontinent.
Stacioni ETC Solpark ofron dy ngarkues të shpejtë me kapacitet 150 kW, të cilët mund të shërbejnë deri në katër automjete njëkohësisht.
Oferta e lirë vlen gjatë ditës, nga ora 08:00 deri në 16:00, ndërsa pas kësaj ore çmimi rritet në 0,43 euro për kWh – megjithatë, edhe kjo mbetet më e përballueshme se shumica e rrjeteve të ngarkimit në Evropë.
Menaxheri i stacionit deklaron se iniciativa ka pasur një pritje shumë pozitive dhe shumë drejtues po e shfrytëzojnë mundësinë për të karikuar automjetet e tyre me energji të pastër dhe çmim të ulët.
Falë kësaj ideje, Katrineholm mund të konsiderohet si një shembull frymëzues për përdorimin e energjisë diellore në infrastrukturën për automjetet elektrike.