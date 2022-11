Katari ndalon tifozët me veshje templlarësh – VIDEO

Autoritetet e Katarit kanë filluar të ndalojnë tifozët anglezë të veshin kostume të templlarëve të kryqëzatave në stadiume.

Veshjet, të kompletuara me shpata dhe kryqe, janë fyese për shkak të historisë së kryqëzatave të përdhunimeve, masakrave dhe pushtimit të tokave arabe e jo vetëm. /mesazhi

Qatari authorities have started banning England fans from wearing crusader costumes in stadiums.

The attire, complete with swords and crosses, are offensive due to crusader history of rape, slaughter and occupation of Arab lands.#Qatar #Eng #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BoL6dnZEjz

— Robert Carter (@Bob_cart124) November 23, 2022