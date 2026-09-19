Katastrofë ekologjike! Sulmet ushtarake shkaktojnë derdhje masive nafte në Ngushticën e Hormuzit

Ndërsa konflikti i armatosur vazhdon të paralizojë një nga korridoret detare më të ngarkuara në botë, imazhet satelitore konfirmojnë se sasi të mëdha nafte po derdhen në ujërat e Gjirit Persik, duke rrezikuar seriozisht shkëmbinj koralorë, pyje dhe zona të mbrojtura natyrore.
Sipas organizatës ambientaliste Greenpeace, që nga fillimi i luftës janë gjurmuar mbi 100 derdhje nafte, të shkaktuara nga sulmet me raketa, djegiet dhe fundosjet e anijeve cisternë që mbeten të bllokuara në rajon. Në qershor, një cisternë ruse që transportonte rreth 800,000 fuçi naftë u godit në brigjet e Omanit, duke shkaktuar një ndotje të përmasave të mëdha.
Kërcënimi ndaj ekosistemeve dhe jetës detare
Në një raport të publikuar këtë javë, Greenpeace identifikoi pesë njolla të mëdha nafte me një sipërfaqe totale prej rreth 240 kilometrash katrorë. Megjithëse kushtet e motit i kanë shpërndarë pjesërisht ato, ekspertët paralajmërojnë se dëmi mbetet alarmant, pasi nafta mund të zhytet në sedimente dhe të dëmtojë ekosistemet për vite të tëra.
Një nga zonat e prekura ndodhet pranë këtij parku të mbrojtur, që shërben si habitat kyç për shkëmbinjtë koralorë dhe vend shumimi për zogjtë e detit.
Ndotja ka arritur pranë fushave të baltës dhe pyjeve të mbrojtura, ku nafta mbulon rrënjët ajrore të pemëve dhe rrezikon t’i mbytsë ato.
Zogjtë e detit po pësojnë dëme shkatërruese për shkak të bllokimit të pendëve nga nafta, ndërsa komunitetet bregdetare përballen me rreziqe të rënda shëndetësore dhe ekonomike, përfshirë ndotjen e ujit që përdoret në impiantet e shkripëzimit për furnizimin me ujë të pijshëm në shtetet e Gjirit.
Vështirësitë e ndërhyrjes gjatë luftës
Operacionet e pastrimit janë pothuajse të pamundura për shkak të rreziqeve ushtarake. Prania e minave, lëvizjet e trupave dhe mashtrimi i sinjaleve GPS në rajon e bëjnë çdo reagim emergjent jashtëzakonisht të rrezikshëm dhe të ngadaltë.
Organizatat mjedisore theksojnë se kjo krizë ekologjike shërben si dëshmi e qartë se varësia globale nga lëndët djegëse fosile mbart rreziqe të vazhdueshme dhe shkatërruese për mjedisin global.