Katër palestinezë u vranë ndërsa Izraeli rinis sulmet ajrore në Jenin

Ushtria izraelite ka nisur sulme ajrore në qytetin e pushtuar të Bregut Perëndimor të Jeninit, duke vrarë të paktën katë palestinezë, sipas banorëve dhe zyrtarëve.

Banorët thanë se Izraeli nisi të paktën 10 sulme ajrore në Jenin herët të hënën dhe raportuan se kishin pikasur një kolonë automjetesh të blinduara izraelite që lëviznin drejt kampit të madh të refugjatëve të qytetit.

“Ka bombardime nga ajri dhe pushtim nga toka”, tha Mahmoud al-Saadi, drejtori i Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze në Jenin, për agjencinë e lajmeve AFP.

“Disa shtëpi dhe vende janë bombarduar…. tymi po ngrihet nga kudo.”

Ministria palestineze e shëndetësisë tha se bastisjet vranë të paktën tre persona dhe plagosën 13, disa prej të cilëve ishin në gjendje kritike.

Në një incident ndaras, një palestinez 21-vjeçar u vra gjithashtu nga zjarri izraelit pranë qytetit Ramallah të Bregut Perëndimor, sipas zyrtarëve.

Sulmet e së hënës erdhën në mes të përshkallëzimit të dhunës në Bregun Perëndimor, duke përfshirë sulmin e parë me dron izraelit në zonë që nga viti 2006, duke rritur sulmet ushtarake në Jenin dhe territoret veriore palestineze dhe sulmet e kolonëve në fshatrat palestineze.

Të paktën 177 palestinezë, 25 izraelitë, një ukrainas dhe një italian janë vrarë që nga fillimi i vitit, sipas një raporti të AFP-së të përpiluar nga burime zyrtare nga të dyja palët. /mesazhi

In a densely civilian populated area of the Palestinian city of Jenin, Israel launched a missile strike on civilian infrastructure demolishing a building. This is state terrorism.

