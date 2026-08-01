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Katër raste të zhdukjes të raportuara në Polici, dy prej tyre vajza të mitura

Katër raste të personave të zhdukur janë raportuar më 30 dhe 31 korrik në Policinë e Kosovës.

Dy nga personat e zhdukur janë vajza të mitura.

Një e mitur e zhdukur është nga fshati Dubravë i Ferizajt. Rasti është raportuar të premten në polici nga vëllai i saj.

Ndërsa e mitura tjetër e zhdukur është nga Gjakova. Rasti është paraqitur në polici nga babai i vajzës. E mitura kishte dal nga shtëpia të enjten rreth orës 20:00.

Një rast i zhdukjes së një vajze është paraqitur edhe në Lipjan. Rasti është lajmëruar nga vëllai i të zhdukurës.

Ndërsa, në Shtëprcë një burrë ka gruaja e tij ka dal nga shtëpia dhe nuk ka informacione për vendodhjen e saj.

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