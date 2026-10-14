Katër të lënduar dhe 15 shtëpi të dëmtuara nga sulmet me raketa në Arabinë Saudite

Katër persona janë lënduar dhe 15 shtëpi janë dëmtuar në Riad, kryeqytetin e Arabisë Saudite, pasi mbetjet e dy raketave lundruese të interceptuara nga mbrojtja ajrore ranë në zona të banuara.
Mbrojtja Civile Saudite njoftoi se nga copëzat e raketave janë lënduar dy gra, një burrë dhe një fëmijë. Ekipet emergjente kanë ndërhyrë për t’u ofruar ndihmë të lënduarve dhe për të siguruar zonat e prekura.
Ndërkohë, një raketë tjetër lundruese është interceptuar mbi Al-Kharj, në juglindje të Riadit.
Ministria saudite e Energjisë bëri të ditur se një objekt administrativ i kompanisë shtetërore të naftës, Saudi Aramco, në qytetin Dhahran është sulmuar të martën në mbrëmje, duke shkaktuar zjarr. Zjarri është vënë shpejt nën kontroll dhe nuk janë raportuar viktima.
Sipas koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, gjatë së martës janë interceptuar dhe shkatërruar gjithsej gjashtë raketa dhe gjashtë dronë në zona të ndryshme të vendit.
Sulmet pasuan kërcënimet e rebelëve Huthi për të goditur selinë e Aramcos në Dammam, aeroportin ndërkombëtar King Khalid në Riad dhe rafinerinë e kompanisë në Riad, në përgjigje të sulmeve ajrore të koalicionit në kryeqytetin jemenas, Sana.
Në kundërpërgjigje, koalicioni njoftoi se kishte zhvilluar një operacion të posaçëm ushtarak kundër rrjeteve logjistike që mbështesin Huthit. Sipas komandës së forcave të përbashkëta, objektivat përfshinin depo ushtarake, rezerva karburanti dhe instalime për shkarkimin e mallrave detare në Sana, Dhamar dhe Al Hudaydah. /mesazhi