Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Katër të vrarë, 20 të plagosur në sulmet ajrore izraelite në Libanin...

Katër të vrarë, 20 të plagosur në sulmet ajrore izraelite në Libanin jugor pavarësisht marrëveshjes kornizë

Të paktën katër persona u vranë dhe 20 të tjerë u plagosën nga sulmet ajrore izraelite në disa zona të Libanit jugor të dielën në mëngjes, njoftoi Ministria libaneze e Shëndetësisë, ndërsa Izraeli vazhdoi shkeljet e përditshme të marrëveshjes kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, transmeton Anadolu.

Qendra e Operacioneve Emergjente e ministrisë bëri të ditur se dy persona u vranë dhe dy të tjerë u plagosën në Nabatieh al-Fawqa, ndërsa tetë persona, përfshirë një grua dhe një vajzë, u plagosën në lagjen Al-Rahibat të Nabatiehut.

Në Arab Salim, dy gra u vranë dhe gjashtë persona, përfshirë dy vajza, u plagosën, ndërsa katër gra u plagosën në Kfar Remman, njoftoi ministria.

Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit (NNA) raportoi më herët se avionët luftarakë izraelitë goditën një shtëpi në Arab Salim, duke vrarë dy gra dhe plagosur gjashtë persona, të cilët u dërguan nga ekipet e emergjencës në spitalet e Nabatiehut.

Avionët luftarakë izraelitë goditën gjithashtu një shtëpi tjetër në Arab Salim, duke e shkatërruar plotësisht atë, raportoi agjencia.

NNA-ja bëri të ditur se avionët luftarakë izraelitë kryen një seri sulmesh në disa zona të Libanit jugor që nga orët e para të mëngjesit.

Në mesin e objektivave ishte edhe shtëpia e Ali Moallemit, ish-kryetarit të bashkisë së Kfar Remmanit, pranë zonës industriale të qytetit në rrethin Nabatieh, ku disa persona u plagosën, sipas agjencisë.

Sulmet izraelite në Libanin jugor janë intensifikuar ditët e fundit pasi ushtria izraelite pretendoi se kishte interceptuar një dron që dyshohet se ishte lëshuar nga Hezbollahu në drejtim të forcave të saj që operojnë në atë që Tel Avivi e quan “zonë sigurie” në Libanin jugor.

Sulmet vijnë pavarësisht marrëveshjes kornizë të sponsorizuar nga SHBA-ja, të nënshkruar më 26 qershor, e cila parashikon një tërheqje graduale të Izraelit nga territori libanez në këmbim të dislokimit të ushtrisë libaneze.

Izraeli ka kryer sulme ndaj Libanit që nga 2 marsi, duke vrarë 4.358 persona dhe plagosur 12.359 të tjerë, ndërsa më shumë se 1 milion njerëz janë zhvendosur, sipas autoriteteve libaneze.

Izraeli vazhdon të pushtojë zona të Libanit jugor, përfshirë territore që i ka mbajtur për dekada, si dhe zona të tjera të pushtuara gjatë konfliktit të viteve 2023-2024, ndërsa forcat e tij kanë avancuar më shumë se 10 kilometra brenda territorit libanez gjatë konfliktit aktual.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram