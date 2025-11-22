Katër veturat e shkëlqyera elektrike me një rreze veprimi vërtet të tmerrshme

Dëshpërimisht dëshironi të vuani nga ankthi ekstrem i rrezes së veprimit? Këta ‘mbretër’ (me rreze të shkurtër) do ta ofrojnë me kënaqësi.
Honda e – 137 milje
Si mund të mos e doni Honda e? Epo, mund të mos e doni nëse keni një mision për të bërë një udhëtim në të gjithë vendin.
Kjo makinë e vogël qyteti jashtëzakonisht e lezetshme filloi jetën e saj si koncepti brilant Urban EV i vitit 2017, dhe kur Honda përfundimisht zbuloi makinën në Panairin e Automobilave në Gjenevë në vitin 2019, ne u impresionuam.
Pamja e vogël retro-futuriste mbeti, dhe me tërheqje të pasme dhe cilësi ndërtimi të Hondës dukej si një recetë për sukses.
Pastaj i dhanë një bateri qesharake të vogël (Honda pretendoi 35.5kWh gjithsej, por kapaciteti i përdorshëm ishte më shumë si 28.5kWh) dhe një çmim qesharak ambicioz prej 26 mijë funte.
Mund të paguani edhe më shumë për modelin më të lartë Advance, megjithëse ai erdhi me një fuqi të shtuar prej 18 kuajsh dhe fellne më të mëdha 17 inç, kështu që autonomia ra edhe më tej në 125 milje në ciklin WLTP.
Mazda MX-30 – 124 milje
Përpjekja e parë e Mazdës në botën e makinave elektrike erdhi në vitin 2020, kur filloi prodhimi i MX-30 në fabrikën e saj Ujina në Hiroshima. Dhe po, mund të shihje se zemra e saj nuk ishte realisht aty.
Kjo nuk do të thotë që MX-30 nuk ishte interesant. Mazda i dha këtij crossover-i të vogël dyer të pasme si RX8 dhe një brendshme elegante plot me materiale të ricikluara miqësore me mjedisin.
Vend i këndshëm për t’u ulur gjatë karikimit, por për fat të keq do ta bënit këtë mjaft shpesh nëse do të blinit një, sepse bateria e tij ishte saktësisht e njëjtë me atë të Honda e.
Rrezja e pretenduar WLTP ishte vetëm 124 milje, gjë që ndoshta shpjegon pse Mazda e riprojektoi makinën për të marrë një zgjatues rrezesh me motor rrotullues në vitin 2023. Nuk mund të blini më një automjet elektrik të plotë në Mbretërinë e Bashkuar.
Mini Cooper E – 179 milje
Me gjeneratën e tij më të fundit, Mini hoqi etiketën Hatch dhe e ndërroi Cooper nga një nivel i modifikimit në emrin aktual të modelit. Vetëm paksa konfuze.
E megjithatë, si në formatin me benzinë ashtu edhe në atë elektrik, Cooper-i aktual e ruan atë karakter klasik Mini.
Është pak më i madh se më parë dhe udhëtimi është mjaft i fortë, por është shumë argëtues për t’u drejtuar dhe ende duket i dashur.
Thjesht mos harroni të shënoni kutinë për versionin SE në konfigurues, sepse ndërsa kjo merr një bateri 49.2kWh për 247 milje autonomi, niveli fillestar E ka një njësi 36.6kWh dhe 179 milje me një karikim.
Fiat 500e – 118 milje
Një tjetër makinë e vogël qyteti që përdor një bateri shumë të vogël është versioni fillestar i Fiat 500e në modë. Njësia e saj 24kWh ofron një autonomi WLTP prej vetëm 118 miljesh, e cila do të ishte e mjaftueshme për t’ju çuar nga Londra në Birmingham me një karikim të vetëm.
Kjo duke supozuar se jeni në gjendje të arrini autonominë e pretenduar sigurisht, që është në thelb si të supozojmë se një lojtar kriketi fshati do të ishte në gjendje të godiste Jofra Archer për gjashtë. Nuk do të ndodhë.