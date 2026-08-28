Katërvjeçarja pëson goditje në tru, mjekët dyshojnë në një komplikim të rrallë pas lisë së dhenve

Kur Olivia Elliot, vetëm katër vjeçe, u zgjua me të vjella dhe dhimbje koke, nëna e saj mendoi fillimisht se vajza kishte marrë një virozë të zakonshme.
Por vetëm disa orë më vonë gjendja e saj ndryshoi në mënyrë dramatike. Olivia nuk mund ta shtrëngonte më dorën e së ëmës dhe vazhdimisht humbiste ekuilibrin duke u rrëzuar në anën e majtë të trupit.
Nëna e saj, Rebecca, 31 vjeçe, e dërgoi menjëherë në spital, ku pas një sërë ekzaminimesh mjekët zbuluan se vajza kishte pësuar një goditje serioze në tru.
Ekzaminimet e mëtejshme treguan inflamacion të rëndë në një prej arterieve kryesore të qafës, duke penguar furnizimin normal të trurit me gjak.
Specialistët dyshojnë se inflamacioni mund të ketë qenë një komplikim i rrallë i virusit varicella-zoster, që shkakton linë e dhenve, të cilën Olivia e kishte kaluar rreth gjashtë muaj më parë.
Virusi varicella-zoster zakonisht shkakton një sëmundje të lehtë te fëmijët, por në raste të rralla mund të shoqërohet edhe me komplikime serioze neurologjike dhe inflamacion të enëve të gjakut.
Gjendja e saj u përkeqësua brenda pak minutash
Ndërsa ndodhej në prehrin e nënës së saj në St John’s Hospital në Livingston të Skocisë, Olivia humbi lëvizjen në anën e majtë të trupit. Të folurit iu bë i paqartë dhe njëra anë e fytyrës filloi t’i varej.
“Fillova të bërtisja: ‘Diçka nuk është në rregull. Diçka po i ndodh Olivias’”, kujton nëna e saj.
“Gjëja më e dhimbshme ishte ta shikoja. Nuk dukej më si Olivia. Fytyra i ishte varur dhe nuk mund të hante apo të fliste.”
Goditjet në tru te fëmijët janë të rralla, por mund të ndodhin. Sipas organizatës Brain Research UK, në Mbretërinë e Bashkuar regjistrohen rreth 400 raste të goditjeve në tru te fëmijët çdo vit.
Lia e dhenve kishte kaluar pa probleme
Olivia e kishte kaluar linë e dhenve në dhjetor të vitit 2024.
“Ajo kishte shumë puçrra, por në të vërtetë nuk ishte shumë e sëmurë. Mendova se e kishim kaluar lehtë”, tregoi Rebecca.
Pikërisht për këtë arsye, familja nuk kishte asnjë arsye të mendonte se disa muaj më vonë mund të shfaqej një komplikim serioz.
Olivia kishte lindur nëntë javë para kohe dhe më vonë ishte diagnostikuar me një formë të lehtë të paralizës cerebrale, pasi mjekët kishin konstatuar dëmtime në tru.
Pavarësisht kësaj, nëna e përshkruan si një fëmijë shumë të pavarur dhe aktiv.
Gjithçka nisi me të vjella dhe dhimbje koke
Natën kur nisi episodi, babai i Olivias e gjeti vajzën duke vjellë. Familja mendoi se bëhej fjalë për një problem të zakonshëm dhe Rebecca vendosi ta mbante në shtëpi atë ditë.
Por gjatë lojës me të, nëna vuri re se Olivia kishte vështirësi të mbante një objekt mes gishtave.
“I vendosa gishtin tim në dorën e saj dhe i thashë: ‘A mund ta kapësh dorën e mamit?’. Ajo nuk mundi”, tregoi Rebecca.
Fillimisht mendoi se problemi mund të lidhej me paralizën cerebrale, por vendosi të kërkonte këshillë dhe më pas e dërgoi menjëherë vajzën në urgjencë.
Në spital, gjendja e Olivias u përkeqësua dhe ajo u transferua me ambulancë në Royal Hospital for Children në Edinburgh për trajtim të specializuar.
Tetë javë në spital
Olivia qëndroi në spital për rreth tetë javë, nga 29 qershori deri më 11 gusht, përpara se të mund të kthehej në shtëpi.
Tashmë pesë vjeçe, ajo përdor një pajisje ndihmëse për ecje në shkollë dhe vazhdon rehabilitimin për të rifituar forcën dhe aftësitë fizike.
“Për shkak se ishte mësuar edhe më parë me fizioterapinë dhe vizitat në spital, u përshtat shumë natyrshëm me rehabilitimin”, tregoi nëna e saj.
“Ajo nuk ankohet kurrë. Thjesht vazhdon përpara. Është një fëmijë jashtëzakonisht i fortë dhe shumë i lumtur.”
Rebecca ka themeluar ndërkohë edhe “Olivia’s Steps Foundation”, me synimin për të mbështetur familjet me fëmijë me aftësi të kufizuara.
Mesazhi i nënës për prindërit
Përvoja e Olivias ka bërë që Rebecca t’u bëjë thirrje prindërve të mos neglizhojnë ndryshimet e papritura në gjendjen e fëmijëve.
“Simptomat kryesore të Olivias ishin të vjellat dhe dhimbja e kokës. Janë simptoma që zakonisht nuk i lidhim menjëherë me një goditje në tru”, tha ajo.
Gjatë dy javëve të para të qëndrimit në spital, familja thotë se takoi edhe dy familje të tjera me fëmijë që kishin pësuar goditje në tru.
“Një djalë i vogël po përjetonte goditjen e tij të dytë. Kjo është diçka që mund të ndodhë. Nëse mendoni se diçka nuk është në rregull, besojini instinktit tuaj”, përfundoi Rebecca.
Rasti i Olivias është i pazakontë dhe nuk do të thotë se fëmijët që kalojnë linë e dhenve janë përgjithësisht në rrezik të lartë për goditje në tru. Megjithatë, burimet mjekësore konfirmojnë se infeksioni me virusin varicella-zoster mund, në raste të rralla, të shkaktojë komplikime serioze që prekin trurin dhe enët e gjakut.