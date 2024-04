Deputetja britanike, Alicia Kearns, ka reaguar lidhur me thirrjen e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, që të formojë një grup të veçantë për të punuar në parandalimin e anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës.

Lidhur me këtë Kearns shkroi se BE po demonstron zero ekuilibër kur bëhet fjalë për Serbinë.

“Vazhdimisht, BE-ja nuk ka qasje të balancuar kur bëhet fjalë për Serbinë”, reagoi ajo në X.

Kosova është në pritje të vendimit për pranimin eventual në Këshillin e Evropës.