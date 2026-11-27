Kefiri është kthyer në një nga ushqimet më të përfolura të viteve të fundit, sidomos kur flitet për zorrët, probiotikët dhe jetëgjatësinë. Por një gotë kefir në ditë nuk është eliksir rinie.
Farmakologu dhe studiuesi italian Silvio Garattini e ka thënë qartë: jetëgjatësia është rezultat i një ndërthurjeje shumë komplekse faktorësh dhe nuk mund t’i atribuohet një ushqimi të vetëm.
Kjo, megjithatë, nuk do të thotë se kefiri nuk është interesant nga ana ushqyese. Përkundrazi, si produkt i fermentuar, ai mund të jetë një shtesë e mirë në një dietë të larmishme, sidomos për njerëzit që e tolerojnë mirë.
Çfarë është kefiri?
Kefiri është një pije e fermentuar që tradicionalisht përgatitet me qumësht lope ose dhie.
Në qumësht shtohen të ashtuquajturat kokrra kefiri, një përzierje bakteresh të acidit laktik dhe majash. Gjatë fermentimit, këta mikroorganizma përdorin një pjesë të sheqernave të qumështit dhe prodhojnë acide organike dhe përbërës të tjerë që i japin kefirit shijen karakteristike pak të thartë.
Pra, kefiri është pija përfundimtare, ndërsa “kokrrat” janë kultura që përdoret për ta fermentuar atë.
Përbërja ushqyese ndryshon sipas llojit të qumështit, mënyrës së fermentimit dhe produktit që blejmë. Në përgjithësi, kefiri ofron proteina, kalcium dhe mikroorganizma të gjallë, por nuk ka të njëjtën përbërje çdo kefir që gjendet në treg.
1. Është një burim i pasur me mikroorganizma të fermentimit
Kefiri mund të përmbajë një larmi të madhe bakteresh dhe majash.
Shpesh krahasohet me kosin dhe, në disa produkte tradicionale, mund të ketë një diversitet më të madh mikroorganizmash se kosi klasik.
Por “më shumë shtame” nuk do të thotë automatikisht “më i mirë” për çdo person. Përbërja ndryshon shumë nga një kefir në tjetrin dhe përfitimi real varet nga lloji i mikroorganizmave, sasia dhe organizmi i personit që e konsumon.
Megjithatë, si ushqim i fermentuar, kefiri mund të kontribuojë në diversitetin e mikroorganizmave që marrim përmes dietës.
2. Disa përbërës të tij kanë treguar aktivitet antibakterial
Një nga mikroorganizmat më karakteristikë të kefirit është Lactobacillus kefiri.
Në studime laboratorike, disa baktere dhe përbërës të kefirit kanë treguar aftësi për të penguar rritjen e mikroorganizmave të padëshiruar, përfshirë disa lloje Salmonella, E. coli dhe Helicobacter pylori.
Por këtu duhet bërë një dallim i rëndësishëm: rezultatet laboratorike nuk do të thonë se pirja e kefirit “vret” këto baktere në organizëm apo trajton infeksione.
Pra, kefiri mund të ketë veti interesante antimikrobike, por nuk zëvendëson trajtimin mjekësor të një infeksioni.
3. Mund të kontribuojë në shëndetin e kockave
Kefiri i qumështit është një burim i kalciumit dhe proteinave, dy elemente të rëndësishme për shëndetin e kockave.
Disa lloje mund të përmbajnë edhe vitaminë K2, por sasia e saj nuk është e njëjtë në çdo produkt dhe varet nga procesi i fermentimit.
Ka edhe kërkime eksperimentale që sugjerojnë se kefiri mund të ndikojë pozitivisht në metabolizmin e kockave, por një pjesë e mirë e këtyre të dhënave vijnë nga studime te kafshët.
Pra, është më e saktë të thuhet se kefiri mund të jetë pjesë e një ushqyerjeje që mbështet shëndetin e kockave, jo se parandalon vetë osteoporozën.
Për kockat kanë rëndësi gjithashtu vitamina D, aktiviteti fizik me ngarkesë, proteinat, kalciumi total i dietës dhe shumë faktorë të tjerë.
4. Mund të ndihmojë tretjen dhe ekuilibrin e mikrobiotës
Kjo është ndoshta fusha më interesante kur flasim për kefirin.
Ushqimet e fermentuara dhe disa probiotikë mund të ndikojnë te mikrobiota intestinale dhe te simptomat gastrointestinale te disa persona.
Në varësi të individit, kefiri mund të ndihmojë në rregullsinë e zorrëve dhe të tolerohet mirë si pjesë e dietës.
Por nuk duhet ekzagjeruar.
Nuk ka prova që kefiri trajton në mënyrë të pavarur sindromën e zorrës së irrituar, ulcerat apo infeksionet me H. pylori. Studimet për probiotikët janë shumë specifike për shtamin dhe gjendjen që po trajtohet.
Pra, “probiotik” nuk do të thotë automatikisht kurë për çdo problem të tretjes.
5. Ka më pak laktozë se qumështi
Gjatë fermentimit, bakteret e acidit laktik konsumojnë një pjesë të laktozës dhe e shndërrojnë në acid laktik.
Për këtë arsye, kefiri zakonisht përmban më pak laktozë se qumështi i zakonshëm.
Kjo mund ta bëjë më të tolerueshëm për disa persona me intolerancë ndaj laktozës.
Por jo për të gjithë.
Sasia e laktozës ndryshon nga një produkt te tjetri dhe njerëzit me intolerancë më të theksuar mund të kenë ende simptoma. Ndërsa alergjia ndaj proteinave të qumështit është diçka krejt tjetër: në atë rast kefiri i qumështit nuk është alternativë e sigurt.
Pra, a ia vlen ta pini?
Po, nëse ju pëlqen dhe e toleroni mirë.
Kefiri mund të jetë një mënyrë e mirë për të shtuar në dietë një ushqim të fermentuar, proteina, kalcium dhe mikroorganizma të gjallë.
Por nuk ka nevojë ta romantizojmë si “sekret jetëgjatësie”, detox apo superushqim që zgjidh gjithçka.
Një dietë e mirë ndërtohet nga modeli i përgjithshëm i të ushqyerit, jo nga një produkt i vetëm.
Kefiri mund të jetë pjesë e atij modeli.
Jo magjia e tij.