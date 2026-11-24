Një natë e keqe me pak gjumë mund të ndikojë në përqendrim, humor dhe funksionimin e organizmit.
Megjithatë, studimet tregojnë se gjumi shtesë mund të ndihmojë në rikuperimin e disa prej këtyre pasojave, sidomos pas një nate të vetme me mungesë gjumi.
Të fjeturit më gjatë gjatë fundjavës mund të jetë i dobishëm për njerëzit që nuk flenë mjaftueshëm gjatë javës.
Në disa studime, gjumi shtesë është lidhur me përmirësimin e reagimit të organizmit ndaj stresit, kontrollit të sheqerit në gjak dhe performancës njohëse.
Megjithatë, gjumi i tepërt gjatë fundjavës mund të çrregullojë orën biologjike.
Nëse flini shumë gjatë të dielën në mëngjes, mund të mos ndiheni të lodhur në mbrëmje dhe të flini më vonë, duke e nisur sërish javën me mungesë gjumi.
Studimet afatgjata kanë gjetur gjithashtu se njerëzit që flenë pak gjatë javës dhe kompensojnë një pjesë të gjumit gjatë fundjavës mund të kenë rrezik më të ulët për disa probleme shëndetësore.
Megjithatë, gjumi i fundjavës nuk mund të neutralizojë plotësisht pasojat e mungesës kronike të gjumit.
Sipas të dhënave të përmbledhura në artikull, për shumicën e njerëzve duket se ekziston një pikë e arsyeshme prej rreth një deri në dy orë gjumë shtesë gjatë ditëve të pushimit.
Ky interval është lidhur me rrezik më të ulët për depresion dhe inflamacion te personat që zakonisht flenë pak.
Pra, të flini pak më gjatë gjatë fundjavës mund të jetë një mënyrë e mirë për të rikuperuar gjumin e humbur, por nuk është ide e mirë të flini deri në mesditë dhe të ndryshoni ndjeshëm orarin tuaj të gjumit.