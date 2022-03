Kërcënoi Kurtin për veteranët, LVV i përgjigjet Haradinajt: Ke fryrë listat në masa të paimagjinueshme

Kryetari i AAK-së Ramush Haradinaj ka kërcënuar kryeministrin Albin Kurti në lidhje me pensionet e veteranëve.

Qeveria pos problemeve ekonomike globale, mund të përballet edhe me një krizë të re.

Haradinaj ka deklaruar se Kurti nuk ka qare pa e rrit pagën minimale.

“Nuk ka qare pa i përfshirë edhe veteranët e kategoritë e lirisë në të njëjtat kritere. Unë po ja jap sot një paralajmërim Kurtit: Po i ofendove veteranët, do më kesh me ta në rrugë. Dhe nuk të falim pasi je duke bërë shaka. Unë do të jem i pari në rrugë për protesta”.

Qeveria nuk ka pasur ndonjë reagim ndaj këtyre kërcënimeve të Haradinajt, por shumica ka akuzuar Haradinajn për manipulim me lista të veteranëve.

“Është Haradinaj bashkë me subjektin politikë në fushata zgjedhore ka shtuar numrin e veteranëve në masa të paimagjinueshme”, ka deklaruar për RTV Dukagjinin, Mimoza Kusari-Lila.

Akuzave të Kusari-Lilës i është përgjigjur zëdhënësi i AAK-së, Lulzim Blaka.

“Si duket zonja Kusari-Lila ende nuk është rikuperuar nga humbja në zgjedhjet lokale në Gjakovë. Ajo së pari duhet të merret me aktakuzat që janë ngritur ndaj saj, pastaj nëse ka kohë le të merret me Ligjin e Pagave, por jo edhe me veteranët”.

Mimoza Kusari-Lila thotë se veteranët duhet të kompensohen më shumë, por sipas saj jo përmes pagës minimale.

“Veteranët e UÇK-së duhet të kenë një pagë të dinjitetshme, por së pari duhet të ketë qartësi me listat se kush ka kontribuar e sakrifikuar me të vërtetë”, deklaroi tutje Kusari-Lila.

Deputeti i PDK-së, Hisen Berisha thotë se mund të marrin pjesë në protesta bashkë me veteranët.

‘Do të provojmë politikisht që Brenda seancave të përfshijmë veteranët në rritjen e pagave. Por nëse se kjo qeveri ka ndonjë qëllim ndaj kësaj kategorie dhe nuk i përfshinë në rritjen e pagave, ne do të jemi me veteranët”, deklaroi Berisha.

Qeveria ka propozuar që paga minimale nga 170 euro sa është aktualisht, të rritet në 264 euro.

Për shkak se Ligji aktual për veteranët kushtëzon që pensioni i tyre nuk mund të jetë më i ulët se paga minimale, qeveria ka iniciuar ndryshimin e tij duke mos përfshirë në rritje këtë kategori.

Sipas draftit të ligjit qeveria ka lënë hapësirë që pagesa për veteranët të rregullohet me ligj të veçantë.