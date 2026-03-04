KESCO: Nga 1 prilli 2026 nis faza e dytë e daljes së bizneseve në tregun e hapur të energjisë

KESCO ka njoftuar se nga 1 prilli 2026 do të nisë faza e dytë e daljes së konsumatorëve komercialë në tregun e hapur të energjisë elektrike.
Sipas njoftimit të kompanisë, në përputhje me Ligjin për Energjinë Elektrike dhe me kërkesë të Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE), bizneset me mbi 50 punonjës ose me qarkullim vjetor mbi 10 milionë euro nuk do të furnizohen më me tarifa të rregulluara në kuadër të shërbimit universal, por do të obligohen të zgjedhin vetë furnizuesin e tyre në tregun e hapur.
“Nga data 1 prill 2026 do të vazhdojë faza e dytë e daljes së konsumatorëve komercialë në tregun e hapur”, thuhet në njoftimin e KESCO-s.
Kompania thekson se, bazuar në të dhënat zyrtare të Administratës Tatimore të Kosovës, një numër biznesesh nuk i plotësojnë më kriteret për furnizim në kuadër të shërbimit universal.
“Duke filluar nga 1 prilli 2026, KESCO, në rolin e Furnizuesit të Shërbimit Universal, nuk do të mund t’i furnizojë këto biznese me tarifa të rregulluara”, thuhet më tej në njoftim.
Bizneset e prekura duhet që deri më 1 prill 2026 të zgjedhin një furnizues të licencuar në tregun e hapur dhe të nisin procedurën e ndërrimit të furnizuesit të paktën 21 ditë pune para hyrjes në fuqi të kontratës së re.
Në të kundërtën, kompania paralajmëron se nga 1 prilli ato do të furnizohen përkohësisht nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit për një periudhë deri në 60 ditë.
“Në mungesë të një kontrate brenda këtij afati, furnizimi me energji elektrike do të ndërpritet në përputhje me legjislacionin në fuqi”, theksohet në njoftim.
Po ashtu, KESCO ka bërë të ditur se bizneset që janë vetëkonsumatorë (prosumatorë) nga kjo datë nuk do të jenë më pjesë e skemës me tarifa të rregulluara, ndërsa trajtimi i energjisë së prodhuar dhe të injektuar në rrjet do të rregullohet sipas kontratës me furnizuesin e ri.
Në fund, kompania u ka bërë thirrje bizneseve që të konfirmojnë pranë saj numrin e punonjësve, qarkullimin vjetor dhe njësitë/matësit në shfrytëzim, në mënyrë që procesi i kalimit në tregun e hapur të realizohet pa pengesa.