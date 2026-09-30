Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Turqisë bën thirrje për “hapa konkretë” ndaj Izraelit

Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Turqisë të mërkurën i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë “hapa konkretë” ndaj Izraelit, duke thënë se ky vend po përpiqet të minojë stabilitetin rajonal, ndërsa shkel integritetin territorial dhe sovranitetin e Sirisë, transmeton Anadolu.
Pas një mbledhjeje të kryesuar nga presidenti Recep Tayyip Erdogan, Këshilli tha se janë vërejtur zhvillime pozitive në përpjekjet për forcimin e unitetit dhe integritetit territorial të Sirisë, shtrirjen e autoritetit shtetëror në gjithë vendin dhe avancimin e procesit të integrimit.
Këshilli tha se mbështetja e Turqisë për popullin sirian do të vazhdojë në përpjekjet për rindërtimin e vendit dhe forcimin e lidhjeve me komunitetin ndërkombëtar.
Këshilli tha se Izraeli ka vazhduar sulmet në Gaza dhe Liban pa përmbushur angazhimet dhe detyrimet e tij lidhur me vendosjen e paqes.
Ai tha gjithashtu se lufta e SHBA/Izrael-it me Iranin është shndërruar në një “cikël vicioz”, duke shkaktuar cenueshmëri në gjithë rajonin, dhe u bëri thirrje palëve të rikthehen në negociata.
Këshilli u bëri thirrje palëve t’i japin fund konfliktit, pasojat globale të të cilit, sipas tij, po bëhen gjithnjë e më të rënda.
Këshilli u informua gjithashtu mbi përpjekjet brenda dhe jashtë vendit kundër kërcënimeve ndaj unitetit kombëtar, integritetit territorial dhe sigurisë së Turqisë, veçanërisht nga PKK/KCK-PYD/YPG, organizata terroriste FETO dhe grupi terrorist ISIS (Daesh).
Këshilli vlerësoi hapat e ndërmarrë drejt objektivave të një “Turqie pa terror” dhe një “rajoni pa terror”, duke thënë se përpjekjet për garantimin e sigurisë së Turqisë, popullit të saj dhe vendeve fqinje do të vazhdojnë me vendosmëri.
Lidhur me Irakun, Këshilli theksoi rëndësinë kritike të paqes dhe stabilitetit të vendit për mbarë rajonin.
Ai mirëpriti përpjekjet e Bagdadit për forcimin e sovranitetit shtetëror në gjithë vendin dhe rikonfirmoi vendosmërinë e Turqisë për të avancuar bashkëpunimin strategjik me Irakun.
Këshilli diskutoi gjithashtu zhvillimet e fundit në luftën Rusi-Ukrainë dhe ndikimet rajonale e globale të sulmeve ndaj infrastrukturës civile dhe rrugëve të lundrimit.
Ai u bëri thirrje palëve të tregojnë përmbajtje dhe të bien dakord për një armëpushim, në kushtet e shenjave të përshkallëzimit të pakontrolluar dhe përhapjes së konfliktit.
Lidhur me Jemenin, Këshilli tha se rritja e tensioneve ka shtuar rreziqet e sigurisë në rajon, veçanërisht për vendet fqinje.
Ai theksoi nevojën urgjente për rikthimin e qetësisë, duke thënë se kjo është gjithashtu e rëndësishme për stabilitetin global.