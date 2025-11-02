Këshilli Kombëtar Palestinez: Izraeli po sulmon qëllimisht gazetarët palestinezë

Këshilli Kombëtar Palestinez akuzoi Izraelin se po kthen gazetarët palestinezë në “objekte direkte” gjatë luftës në Gaza. Ata janë vrarë, plagosur, arrestuar, bllokuar nga raportimi në vendet e ngjarjeve dhe zyrat dhe pajisjet e tyre janë shkatërruar.

Në një deklaratë për agjencinë Wafa, këshilli tha se sulmet ndaj gazetarëve janë shtuar ndjeshëm që nga fillimi i luftës mbi dy vjet më parë, duke i cilësuar pjesë të një përpjekjeje për të heshtur raportimin dhe fshehur të vërtetën.

Këshilli theksoi se këto veprime shkelin ligjin humanitar ndërkombëtar dhe Konventat e Gjenevës, dhe kritikoi heshtjen ndërkombëtare që ka lejuar Izraelin të veprojë pa pasoja.

Sipas Komitetit për Mbrojtjen e Gazetarëve (CPJ) dhe OKB-së, Gaza është bërë vendi më vdekjeprurës për gazetarët në botë, ku rreth 200 gazetarë dhe punonjës mediatikë janë vrarë që nga fillimi i luftës izraelite. /mesazhi

