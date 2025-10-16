Këshilltari i Trump: SHBA dhe Izraeli po krijojnë “zona të sigurta” për civilët në Gaza

Sipas raportimeve të The Times of Israel, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli po punojnë për të krijuar “zona të sigurta” në territoret e kontrolluara nga ushtria izraelite në Gaza, për civilët që kanë frikë nga hakmarrja e Hamasit.
Një këshilltar i lartë i presidentit Donald Trump, i cili nuk u identifikua me emër, tha gjatë një konference me gazetarë se “SHBA po punon me Izraelin për të krijuar një hapësirë të sigurt pas ‘Vijës së Verdhe’ për njerëzit që ndihen të kërcënuar.”
Këshilltari shtoi se kjo nismë vjen pas raportimeve për Hamasin që ka ekzekutuar rivalë të tij. Javën e kaluar, grupi publikoi një video ku tregohej ekzekutimi i tetë burrave të lidhur e me sy të mbuluar, të cilët Hamasi i quajti “bashkëpunëtorë dhe të jashtëligjshëm”.
Ndërkohë, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet ndaj civilëve në Gaza edhe pas armëpushimit, përfshirë një sulm ajror të mërkurën që vrau tre palestinezë, si dhe të shtëna në lagjen Shujayea të qytetit të Gazës, ku u vranë pesë persona. /mesazhi